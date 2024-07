Pink: Konzert in Stuttgart – Setlist, Tickets & wann ist Einlass?

US-Popstar Pink war bereits 2023 in Deutschland zu sehen. In diesem Jahr geht sie weiter auf Tour. Dabei gibt es wieder mehrere Konzerte in Deutschland. Heute geht es für P!NK 2024 nach Stuttgart. Wann geht es los und welche Lieder könnten in der Setlist landen?

Nachdem Pink am 17. Juli in Leipzig aufgetreten ist, geht es heute, am 19. Juli, mit dem Konzert in Stuttgart weiter. Der Einlass beginnt gegen 16:30 Uhr. Das Vorprogramm soll gegen 18:30 Uhr starten. Bis Pink auf der Bühne steht, könnte es 20:15 Uhr werden. Kurzentschlossene könnten gegenenfalls vor Ort noch Tickets bekommen. Das Konzert war bislang noch nicht ausverkauft. Rund 40.000 Fans freuen sich auf die Sängerin im Neckarpark. Im Vorprogramm sollen DJ KidCutUp und Gayle auftreten. Zudem ist „The Script“ als Support angekündigt. Die Setlist ist natürlich geheim. In Leipzig konnten Fans bei diesen Pink-Liedern mitfeiern:

Get The Party Started Raise Your Glass Who Knew Just Like A Pill What About Us Turbulence Lost Cause (angespielt) Make You Feel My Love (Cover von Bob Dylan) Just Give Me A Reason F**kin’ Perfect Just Like Fire / Heartbreaker Please Don’t Leave Me Don’t Let Me Get Me When I Get There I Am Here What’s Up? (Cover von 4 Non Blondes) Try Trustfall Blow Me (One Last Kiss) Never Gonna Not Dance Again So What

Der nächste Halt auf der Deutschland-Tour von P!NK ist am Sonntag, den 21. Juli. Dann spielt sie in Mönchengladbach.

Ursprünglicher Artikel:

Musik-Freunde können immer mehr Termine in ihren Kalender für das nächste Jahr eintragen. Nachdem unter anderem Rod Stewart, Tool und 30 Seconds To Mars Deutschland-Touren planen, kündigt jetzt auch Pink neue Konzerte an. Der offizielle Vorverkauf beginnt am Freitag, den 24. November um 10:00 Uhr exklusiv bei Eventim. Bereits am Mittwoch, den 22. November können o2-Kunden ab 10:00 Uhr beim „Priority“-Vorverkauf auf die Tickets zugreifen (bei o2 ansehen). Am darauf folgenden Montag, den 27. November 2023 können Fans dann bei allen anderen offiziellen Ticketverkaufsstellen zuschlagen.

Ab wann & wo kann man Tickets für die Pink-Tour 2024 kaufen?

Das Ticket-Kontingent für o2-Kunden ist begrenzt. Fans müssen also nicht befürchten, dass am Mittwoch bereits alle Karten ausverkauft sein werden. Für die Tour hat Pink bereits Supports angekündigt. Die irische Pop-Band „The Script“, Gayle und DJ KidCutUp sollen das Publikum in die richtige Stimmung bringen, bevor der Main-Act beginnt.

2024 führt Pink ihren „Summer Carnival“ fort. Für Deutschland wurden Auftritte in Leipzig, Stuttgart und Mönchengladbach angekündigt. Das sind die Termine:

17.07.2024 – Leipzig, Red Bull Arena

19.07.2024 – Stuttgart, MHPArena

21.07.2024 – Mönchengladbach, Borussia-Park

Die Preise sind noch nicht bekannt.

Vermeidet es, Tickets bei Viagogo, Ticketbande oder anderen Plattformen zu kaufen. Dabei handelt es sich nicht um offizielle Tickethändler, sondern um Wiederverkäufer, bei denen die Karten meist zu überhöhten Preisen angeboten werden. Rammstein geht zum Beispiel per einstweiliger Verfügung gegen Viagogo vor, um den Verkauf der Tour-Karten für 2024 zu unterbinden.

Pink Tour 2024: Pre-Sale startet am Freitag

Die offizielle Ankündigung gab es am Dienstagvormittag im Instagram-Kanal von Pink:

Zum Vorverkaufsstart über Eventim ist wieder mit einem hohen Andrang zu rechnen. Bringt daher viel Geduld mit. Eventim empfiehlt, sich rechtzeitig einen Login anzulegen und vor 10 Uhr anzumelden. Dabei solltet ihr bereits eure Zahlungsdaten bereithalten. Vermeidet es aber, mehrere Browser-Fenster gleichzeitig zu öffnen, da das eure Chancen nicht erhöht, in der Warteschlange schneller voranzukommen.

Wird ein Konzert schnell als ausverkauft angezeigt, lohnt es sich trotzdem, regelmäßig bei dem Termin vorbeizuschauen. Oft fallen bereits reservierte Tickets wieder aus dem Warenkorb anderer Nutzer, weil zum Beispiel doch kein Interesse mehr besteht. Es können dann wieder verfügbare Karten angezeigt werden.

Pink: Setlist aus Hannover – diese Lieder wurden 2023 gespielt

Pink schloss ihre Deutschland-Tour mit dem Auftritt in Hannover am 13. Juli 2023 ab. Bereits am Vortag sang die Pop-Sängerin vor dem Publikum in Niedersachsen. So sah die Setlist beim Pink-Konzert in Hannover aus:

Get the Party Started (enthält Elemente von Sweet Dreams (Are Made of This)) Raise Your Glass Who Knew Just Like a Pill Try What About Us Turbulence Make You Feel My Love Just Give Me a Reason Fuckin‘ Perfect Just Like Fire (enthält Elemente von Pat Benatars Heartbreaker) Please Don’t Leave Me Cover Me in Sunshine Kids in Love When I Get There I Am Here Irrelevant No Ordinary Love Runaway Trustfall Blow Me (One Last Kiss) Never Gonna Not Dance Again Last Call So What

