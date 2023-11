Rod Stewart Tour 2024: Tickets für Zusatzkonzerte – wann & wo?

Der Konzertplan für das Jahr 2024 wächst. Mit Rod Stewart kommt eine Legende der Musikwelt auf Tour. Auch in Deutschland wird es einige Auftritte geben. In welchen Städten wird er spielen und wann beginnt der Vorverkauf für die Rod-Stewart-Tour 2024? Nach dem ersten Vorverkaufsstart wurden Mitte November Zusatzkonzerte für 2024 bestätigt.

Konzerte & Festivals Facts

Ursprünglicher Beitrag:

Stewart wird im Rahmen der „Global Hits: Live in Concert – One Last Time“-Tournee in Leipzig, Berlin, Hamburg, München und Köln auftreten. Der allgemeine Ticketvorverkauf beginnt am Donnerstag, den 14. September, 10:00 Uhr bei Ticketmaster. Bereits einen Tag vorher bekommen Telekom-Kunden über den Magenta-Musik-Prio-Presale ab Mittwoch, 13. September, 10:00 Uhr die Gelegenheit, Karten zu bestellen.

Rod Stewart: Live in Concert 2024 – hier gibt es die Tickets

Am Freitag, den 15. September, geht es um 10:00 Uhr dann an allen weiteren Vorverkaufsstellen wie Eventim mit dem Ticket-Vorverkauf los. Die Preise für die Eintrittskarten sind noch nicht bekannt. An diesen Terminen wird Rod Stewart 2024 in Deutschland auf der Bühne stehen:

14.05.2024 - Hannover, ZAG Arena (neu)

15.05.2024 - Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle (neu)

24.05.2024 - Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherung (neu)

28.05.2024 - Mönchengladbach, SparkassenPark (neu)

14.06.2024 - Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

15.06.2024 - Berlin, Mercedes-Benz Arena

20.06.2024 - Hamburg, Barclays Arena

25.06.2024 - Köln, Lanxess Arena

28.06.2024 - München, Olympiahalle

02.07.2024 - Wien, Wiener Stadthalle D

Das solltet Ihr beim Kauf von Konzert- und Festivaltickets beachten! Abonniere uns

auf YouTube

Rod Stewart 2024: Tickets für Deutschland-Konzerte im Vorverkauf

Im Rahmen der Konzerte wird es die Hits aus seiner inzwischen rund 60-jährigen Karriere zu hören geben. Über 250 Millionen Tonträger sind von Stewart in den vergangenen Jahrzehnten über die Ladentische gegangen. In seinem Trophäenschrank steht unter anderem ein Grammy, der ihn als „Living Legend“ auszeichnet, 2016 wurde er zum Ritter geschlagen.

Von „Do Ya Think I’m Sexy“, „Sailing“ über „Maggie May“ bis hin zu „You’re In My Heart“ können sich Fans auf eine Mischung der größten „Global Hits“ aus dem Leben von Rod Stewart freuen. Zudem kündigt die Rock- und Pop-Legende einige Überraschungen an. Fans sollten beim Ticket-Vorverkauf nicht zu lange zögern, schließlich läuft die Tour des 78-Jährigen unter dem Motto „Live in Concert: One Last Time“.

Der Ticket-Vorverkauf für die Rod-Stewart-Konzerte 2024 startet am Mittwoch, den 13. September, um 10:00 Uhr für alle mit einem Telekom-Mobilfunk- oder Festnetz-Vertrag bei Magenta Musik. Einen Tag später geht es zur gleichen Uhrzeit bei Ticketmaster los, bevor die Eintrittskarten am Freitag ab 10:00 Uhr auch bei anderen Vorverkaufsstellen wie Eventim in den Verkauf gehen. Auf Zweitanbieterplattformen wie Viagogo oder Ticketbande sollte man hingegen verzichten. Hier findet man oft stark überteuerte Tickets, zudem weiß man nicht genau, von wem die Karten stammen. Immer wieder gibt es Berichte von Fans, die mit ihren gekauften Karten keinen Einlass zu den gebuchten Terminen bekommen haben. Bands wie Rammstein und Die Ärzte untersagen den Verkauf von Tickets für eigene Live-Auftritte über die Plattformen sogar.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.