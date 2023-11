30 Seconds To Mars Tour 2024 in Deutschland: Wann & wo gibt es Tickets?

„Thirty Seconds To Mars“ haben erst kürzlich ihr neues Album veröffentlicht. Für Fans der Band gibt es 2024 die Gelegenheit, die neuen Songs und alten Hits live zu feiern. Auch in Deutschland wird es fünf Konzerte geben. Wann beginnt der Vorverkauf für die Tickets von „Thirty Seconds To Mars“, wo gibt es die Karten und an welchen Terminen finden die Konzerte statt?

Der Presale startetbei Ticketmaster am kommenden Donnerstag, den 16. November 2023. Los geht es um Punkt 10:00 Uhr. Es ist mit einem hohen Andrang zu rechnen, sichert euch also rechtzeitig einen Platz in der virtuellen Warteschlange des Online-Ticket-Anbieters. Bereits einen Tag vorher können sich Telekom-Kunden im „Magenta Musik“-Prio-Sale Karten sichern.

Termine für die Deutschland-Konzerte von 30 Seconds To Mars

An diesen Terminen und in diesen Städten finden die Thirty-Seconds-To-Mars-Konzerte 2024 in Deutschland statt:

Samstag, 27. April 2024: Hannover

Montag, 29. April 2024: Köln

Sonntag, 12. Mai 2024: Hamurg

Montag, 13. Mai 2024: Berlin

Sonntag, 19. Mai 2024: München

Am Samstag, den 18. Mai gibt es zudem einen Auftritt in Wien, Österreich und am Mittwoch, den 22. Mai in Zürich, Schweiz.

30 Seconds To Mars Tour 2024 in Deutschland: Ab wann gibt es Tickets im Vorverkauf?

2024 findet die erste Headliner-Tour der Band seit über 5 Jahren statt. Mit „It’s The End oft he World but It’s a Beautiful Day“ wurde Mitte September 2023 das sechste Studioalbum der Gruppe rund um Jared Leto veröffentlicht. Die Tracks könnt ihr euch hier anhören:

Leto ist nicht nur erfolgreich als Sänger aktiv, sondern auch in verschiedenen Schauspielrollen zu sehen, etwa als Joker in „Suicide Squad“ 2016 oder in Blade Runner 2049.

Am Mittwoch, den 15. November schlagen Telekom-Kunden bei Magenta-Musik zu. Ab Donnerstag, den 16. November 2023 geht der Ticket-Vorverkauf für die „Thirty Seconds To Mars“-Konzerte 2024 in Deutschland bei Ticketmaster los, einen Tag später gibt es die Karten dann auch bei anderen Anbietern.

