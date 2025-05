Drogenhölle, Sekte oder nur ein Hotel? Die endlosen Mythen um den Eagles-Klassiker entschlüsselt

Das Lied kennt wohl fast jeder von uns – „Hotel California“ ist ein echter Klassiker. Doch worum geht es im Liedtext wirklich? Wir schauen es uns genauer an.

Lied erschien vor fast 50 Jahren

Der Song „Hotel California“ erschien Ende 1976 und wurde von der amerikanischen Country-Rock-Band Eagles geschrieben, die laut dem Musik-Magazin Rolling Stone zu den 100 größten Musikern aller Zeiten gehört. Die Band löste sich mehrfach auf und gründete sich wieder. Bis Ende 2025 läuft ihre diesmal wohl endgültige Abschiedstournee.

„Hotel California“ lädt zu Interpretationen ein

Der Liedtext hat von Beginn an für unterschiedliche Interpretationen gesorgt. Worum geht es tatsächlich? Eigentlich scheint es klar zu sein – ein Mann übernachtet in einem Hotel in Kalifornien und trifft dort auf eine Frau. Tatsächlich aber ist das nicht so einfach. Geht es vielleicht viel mehr um eine psychiatrische Anstalt als um ein Hotel oder wird der Lifestyle in Amerika kritisiert?

Band klärt 2002 auf

In einem Interview im Jahr 2002 sorgten die „Eagles“ endlich für Klarheit und brachten jahrzehntelange Spekulationen zu einem Ende. Don Henley, einer der Bandleader, erklärte, dass die Band mit dem Song die negativen Auswirkungen des sogenannten „American Dream“ anprangern wollte, in dem es nur um exzessiven Ruhm und Geld ginge.

Wenn der junge Mann aus dem Liedtext das Hotel California betritt, scheint alles traumhaft zu sein und ihm eine gute Zeit bevorzustehen. Doch im Laufe des Songs versucht er das Hotel zu verlassen und bemerkt, dass ihm das nicht gelingen wird. Er ist hier für immer gefangen.

Kritik an amerikanischen Verhältnissen

Der Song kritisiert damit die Verhältnisse in Kalifornien in den 1960er- und 1970er-Jahren. Wer diese versteht, wird nicht mehr so einfach dem „American Dream“ nacheifern können, da die Realität viel härter ist als das, was man sich ausmalt. Ebenfalls spannend ist die wahre Bedeutung hinter dem Song „American Pie“.