Netflix hat im Dezember 2021 einiges zu bieten, darunter auch – Trommelwirbel – die 2. Staffel von The Witcher! Neben der Fantasy-Serie könnt ihr euch auf zwei weitere gehypte Netflix-Shows freuen, die im Dezember fortgesetzt werden.

The Witcher: Staffel 2

Streamt die 2. Staffel von The Witcher ab 17. Dezember auf Netflix.

Es ist endlich soweit: Die fantastische Netflix-Serie The Witcher geht in die zweite Runde und das pünktlich zur Weihnachtszeit. Innerhalb der acht neuen Folgen von The Witcher begleitet ihr weiterhin Geralt, der sich nun um die kleine Ciri kümmern muss. Um sie zu schützen, bringt er sie nach Kaer Morhen, wo normalerweise nur (männliche) Hexer ausgebildet werden.

So wird es in der zweiten Staffel von The Witcher weitergehen:

The Witcher: Staffel 2 | Offizieller Trailer (Netflix)

Lost in Space: Staffel 3

Streamt die 3. Staffel von Lost in Space ab 1. Dezember auf Netflix.

Die finale Staffel von Lost in Space landet bei Netflix – Grund genug, die beliebte Science-Fiction-Serie komplett durchzubingen, falls ihr sie bis jetzt gemieden habt. In Lost in Space begleitet ihr die Familie Robinson, die auf einem fremden Planeten bruchgelandet ist. Allerdings ist der Planet nicht unbewohnt gewesen. Übrigens: Lost in Space hat eine Bewertung von ganzen 7,3/10 auf IMDB.

Haus des Geldes: Staffel 5b

Streamt die volle fünften Staffel von Haus des Geldes ab 3. Dezember auf Netflix

Der erste Teil der 5. Staffel von Haus des Geldes ist bereits erschienen, jetzt kommen die restlichen Folgen heraus – und damit auch das eigentliche Finale: Im spanischen Kriminaldrama Haus des Geldes will eine Gruppe von Dieben 2,4 Milliarden Euro in einer Banknotendruckerei drucken. Es ist der größte Raub in der Geschichte Spaniens – falls alles glatt läuft.

Der Dezember 2021 hat auch im Kino einiges zu bieten: Genau ein Tag vor Weihnachten erscheint Matrix Resurrections, der neue Matrix-Teil mit Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss. Und einige Tage vorher läuft Spider-Man: No Way Home in den Kinos an. Bleibt zu hoffen, dass es dann auch möglich sein wird, euer hiesiges Kino zu besuchen.