Solltet ihr MMORPGs spielen, habt ihr vielleicht schon Wochen, Monate oder sogar Jahre in dieser fiktiven Welt verbracht. So auch ein Twitch-Streamer, der seinem Lieblingsspiel bereits seit mehr als 15 Jahren treu ist. Für seinen Account wurden 250.000 US-Dollar geboten, doch er hat abgelehnt.

Videospielkultur Facts

Tibia: Account so wertvoll wie ein Einfamilienhaus?

Twitch-Streamer Bobeek ist bereits seit 2007 Teil des MMORPGs Tibia, veröffentlicht 1997 in Regensburg, Deutschland. Seit etwa 2014 teilt er regelmäßig sein Spiel über Twitch und kann sich dort über mehrere Hundert Zuschauer freuen, die seine Leidenschaft wohl teilen oder einfach nur davon begeistert sind, was er geschaffen hat.

Bobeek hat nämlich nicht nur irgendeinen Charakter, sondern einen der stärksten im ganzen Spiel. Im Jahr 2019 war er der Erste, der Level 1.400 erreichte. Lediglich seine Ingame-Frau, die Zauberin Goraca, hat ihn inzwischen überholt. In seinen Charakter sind offensichtlich massig Zeit und eventuell auch Geld eingeflossen – das hätte er jetzt vervielfacht zurückhaben können (Quelle: mmorpg.org).

Wie eine polnische Seite berichtet, hat Bobeek für seinen Charakter ein Angebot erhalten. Jemand wollte 250.000 US-Dollar bezahlen, um den Helden übernehmen zu dürfen.

250.000 US-Dollar für einen Spiel-Charakter: Besitzer lehnte ab

Bei so einem Angebot würde vielleicht der eine oder andere darüber nachdenken, seinen Account zu verkaufen, so aber nicht Twitch-Streamer Bobeek und das vermutlich aus mehreren Gründen.

Zum einen verbrachte er bereits über ein Jahrzehnt mit dieser Figur in diesem Spiel und hat viele Erinnerungen sammeln können, zum anderen ist er nicht einmal sicher, ob dieses Angebot auch wirklich real ist. Wenn jemand mit einem Geldkoffer vorbeigekommen wäre, hätte er seine Meinung vielleicht noch geändert, so könnte es sich aber einfach um einen sogenannten Internet-Troll handeln.

Am Ende wird er seinen Charakter also behalten und vielleicht noch viele Jahre in seinem geliebten Tibia verbringen.