Die besten Mods für Elden Ring: Seamless Coop, Randomizer und mehr

Um etwas frischen Wind in euer Spielerlebnis mit Elden Ring zu bringen, solltet ihr auf dem PC unbedingt Mods ausprobieren. Wir zeigen euch die besten Mods wie „Seamless Coop“, welche für neue Move-Sets oder eine Pause-Funktion.

Wie ihr Mods in Elden Ring installiert

Auf der Suche nach den besten Mods für Elden Ring, kommt ihr um Nexus-Mods nicht herum. Hier könnt ihr euch anmelden und sämtliche Modifikationen auch ohne Premium-Account herunterladen.



Jede Mod kommt mit einer Installationsanleitung, der ihr folgen könnt. Meistens schiebt ihr die Inhalte einfach in den Spiele-Ordner. Allerdings gibt es auch Mods, die über eine eigene Anwendung gestartet werden.

Anzeige

Für alle, die ihr Spiel weiterhin von Mods unberührt starten wollen, ist die Mod Engine empfehlenswert. Damit könnt ihr Elden Ring als gemoddete Version starten, was euer Originalspiel unberührt lässt. Außerdem liefert euch die Engine eine Übersicht zu vorhandenen Mods.

Über den Download-Button könnt ihr die Mods von Nexus-Mods herunterladen. (© Screenshot spieletipps)

Anzeige

Seamless Coop: Die Mod für einen vereinfachten Koop-Modus

Wie für ein Spiel von From Software üblich, ist der Koop-Modus in Elden Ring stark eingeschränkt. Wollt ihr diese Ketten brechen und auch die Spielwelt mit einem Freund zusammen erkunden, solltet ihr unbedingt die „Seamless Coop“-Mod ausprobieren. Diese erlaubt es euch, überall und jederzeit im Koop zu spielen.

Einen kleinen Nachteil hat die Mod allerdings: Ihr müsst zwingend ein neues Spiel beginnen. Seamless Coop startet eine eigene Instanz des Spiels, um Anti-Cheat und andere Online-Features zu umgehen und eine Korruption eures Spielstands zu verhindern. Dafür gibt es ebenfalls einen eigenen Launcher.

Anzeige

Außerdem ist es zwingend notwendig, ein Passwort festzulegen. Dafür müsst ihr im Ordner „SeamlessCoop“ der Mod die Datei seamlesscoopsettings.ini editieren und hinter „cooppassword = “ (6. Zeile) euer Passwort eintragen. Ihr müsst dasselbe Passwort festlegen wie eure Mitspieler.

Wollt ihr Seamless Coop spielen, kommt ihr um einen neuen Spielstand nicht herum. (© Screenshot GIGA)

Randomizer-Mod: Gegner, Bosse und Items zufällig generieren lassen

Bereit, euren Spieldurchlauf völlig auf den Kopf zu stellen? Die Randomizer-Mod macht es möglich und würfelt Gegner und Bosse sowie Items wild durcheinander.

Da der Randomizer sehr stark in eure Spieldateien eingreift, wird er über einen eigenen Launcher gestartet. In diesem könnt ihr die Würfel aber auch so rollen lassen, wie es euch am liebsten ist. Sollen Bosse randomisiert werden? Sollen Gegner skalieren? Sollen Schlüsselitems an Ort und Stelle bleiben? All das und vieles mehr könnt ihr im Launcher einstellen.

Anzeige

Der Elden Ring Item and Enemy Randomizer erschafft euch eine völlig neue Spielerfahrung. (© Screenshot GIGA)

Wollt ihr Seamless Coop und den Randomizer verbinden? Der Mod-Installer Elden Ring Unalloyed hilft euch dabei, diese oder andere Mods so zu installieren, dass ihr sie miteinander verbinden könnt. Ihr müsst die entsprechenden Mod-Inhalte natürlich vorher herunterladen.

Ascended Mod: Elden Ring noch schwerer machen!

Für alle, die eine besonders harte Herausforderung suchen: Die Ascended-Mod belegt euch mit einigen Debuffs und macht jede einzelne Begegnung in Elden Ring zu einem Überlebenskampf.



Eure Gesundheit und Ausdauer ist um 20 Prozent reduziert, ihr teilt weniger Schaden aus, während ihr mehr kassiert. Außerdem müsst ihr mit verringerten Statusresistenzen klarkommen.

Wichtig: „Ascended“ könnt ihr nur im Offline-Modus spielen. Es besteht die Gefahr eines Banns. Generell solltet ihr darauf achten, wenn ihr Mods installiert. Entsprechende Hinweise findet ihr immer auf der jeweiligen Mod-Seite.

Anzeige

Reforged: Neues Balancing und Spielmechaniken

Neue Mechaniken? Neue Bosse? Neue Gegner? Neue Skills? Elden Ring Reforged hat all das. Diese Erweiterung bringt nicht nur Verbesserungen, sondern komplette Neuerungen ins Spiel. Dazu gehören:

neue Spielmechaniken wie das Reflektieren von Angriffen und die sogenannten Fortunes, neue anpassbare Fähigkeiten

ein Bestiarium

zusätzliche Optionen

Balance-Anpassungen

neue Zauber und Affinitäten

Wiederbelebung von Bossen

Der Mod-Trailer zeigt euch, was euch erwartet:

Pause the Game: Einfach mal auf Pause drücken

Kurz durchschnaufen und mal auf Pause drücken? From Software sagt „Nein!“. Eine Mod, die es euch erlaubt, das Spiel auch mal zu pausieren, heißt Pause The Game.

Die Mod macht genau das, was sie verspricht. Mehr aber auch nicht. Standardmäßig müsst ihr die P-Taste drücken, um das Pause-Menü zu öffnen und das Geschehen zu unterbrechen.

Starter Saves: Neues Spiel mit alter Ausrüstung

Dank der Starter Saves-Mod könnt ihr ein neues Spiel mit vollem Inventar und maximalen Runen starten. Das heißt, ihr könnt euch den Build eurer Träume zusammenstellen und damit das Spiel von Anfang bis Ende durchspielen.

Welche Startklasse soll es sein? Mit den Starter Saves stehen euch alle Möglichkeiten offen. (© Screenshot GIGA)

Im Gegensatz zu anderen Mods kopiert ihr diese in die „Save files“. Auf der Mod-Seite ist ein Video-Guide auf YouTube verlinkt. Hier erfahrt ihr im Detail, wie ihr vorgehen müsst.

Clever’s Moveset: Neue Movesets hinzufügen

Einmal die Macht Radahns besitzen? Oder Luftbändigen? Mit Clever’s Moveset Modpack ist das möglich. Diese Mod fügt dem Spiel verschiedene neue Movesets hinzu. Die Waffen, an die diese geknüpft sind, sind auf der Mod-Seite aufgelistet.

Clever's Moveset Modpack gibt euch einige spektakuläre Möglichkeiten, eure Feinde zu vernichten. (© nexusmods.com)

Save Organizer: Training dank Savestates

Ihr scheitert wiederholt auf dem Weg zum Boss? Ihr wollt einen Speedrun oder „No Death Run“ trainieren? Dann schafft der Save Organizer Abhilfe. Hiermit könnt ihr gezielt Spielsituationen laden und wiederholt spielen.

Kehrt ins Hauptmenü von Elden Ring zurück und ladet den entsprechenden Spielstand im Programm. Wichtig: Dabei wird euer vorheriger Spielstand überschrieben. Sichert ihn lieber vorher einmal ab.

Der Save Organizer funktioniert nicht nur für Elden Ring. (© Screenshot GIGA)

Wir haben euch hier nur eine Auswahl an Mods präsentiert. Wenn ihr die Seite von Nexus Mods durchsucht, werdet ihr mit Sicherheit noch mehr Modifikationen finden, die es sich lohnt auszuprobieren.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.