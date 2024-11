Elden Ring: Die besten Großschwerter für jeden Build

In diesem Artikel widmen wir uns den großen und schweren Schwertern in Elden Ring. Diese Waffen sind in der Community und auch bei uns sehr beliebt. Deshalb wollen wir euch unsere Empfehlungen für die besten Schwerter in dieser Kategorie mit auf euren Weg durch Elden Ring geben.

Die besten Großschwerter für jeden Build

Großschwerter sind vielseitige Waffen: Ihr könnt sie nicht nur im Stärke-Build einsetzen, sondern auch als DEX- oder INT-Fan das passende Großschwert für euch finden. Hier seht ihr eine Auflistung der stärksten Großschwerter in Elden Ring:

Stärke-Build : Trümmergroßschwert, Großschwert der Sternengeißel, Antikes Meteor-Großschwert

: Trümmergroßschwert, Großschwert der Sternengeißel, Antikes Meteor-Großschwert Geschicklichkeits-Build : Bluthundreißzahn

: Bluthundreißzahn Intelligenz-Build : Dunkelmondgroßschwert, Schüreisen des Todes

: Dunkelmondgroßschwert, Schüreisen des Todes Glaubens-Build : Blasphemische Klinge, Großschwert der Gottestöterin

Blasphemische Klinge, Großschwert der Gottestöterin Weitere gute Waffen: Gargoyle-Schwarzschwert, Großschwert der Goldenen Ordnung, Milady

Nachfolgend findet ihr mehr Details zu einzelnen, besonders starken Waffen und eine Übersicht darüber, wo ihr unsere Favoriten findet.

Fundorte der Großschwerter

Name Fundort Voraussetzung Trümmergroßschwert (Ruins Greatsword) Schloss Rotmähne - Löwenartiges Scheusal und den Schmelztiegelritter besiegen - STÄ 50, WEI 16 Großschwert der Sternengeißel (Starscourge Greatsword) Radahns Erinnerungen bei Enia gegen das Schwert eintauschen - Radahn in Schloss Rotmähne besiegen - STÄ 38, GES 12, WEI 15 Antikes Meteor-Großschwert (Ancient Meteoric Ore Greatsword) DLC: Untersucht das Altar der Ruinenschmiede in Starfall Past, welches sich im 1. OG befindet. - STÄ 35, DEX 10, ARK 19 Bluthundreißzahn (Bloodhound's Fang) Als Beute von dem Bluthund-Ritter Darriwil in Limgrave - STÄ 18, GES 17 Dunkelmondgroßschwert (Dark Moon Greatsword) Kathedrale von Manus Celes - Questreihe der Hexe Ranni - STÄ 16, GES 11, WEI 38 Schüreisen des Todes (Death's Poker) Südlicher Sumpf von Aeonia - Die richtige Nacht erwischen - STÄ 15, GES 17, WEI 11 Blasphemische Klinge (Blasphemous Blade) Erinnerung an den Blasphemischen Fürsten bei Enia eintauschen - Besiege Rykard den blasphemischen Fürst im Vulkanberg Gelmir - STÄ 22, GES 15, GLA 21 Großschwert der Gottestöterin (Godslayer's Greatsword) Turm von Khalid - In einer Kiste hinter der Bossarena von Götterskalp-Apostel - STÄ 20, GES 22, GLA 20 Gargoyle-Schwarzschwert (Gargoyle's Blackblade) Äquadukt am Siofra (Unterwelt) -Möglicher Loot von der Tapferen Gargoyle - STÄ 18, GES 10, GLA 22 Großschwert der goldenen Ordnung (Golden Order Greatsword) Höhle der Verlorenen - Kreuzfahrerscheusal bekämpfen - STÄ 16, GES 21, GLA 28 Milady Schloss Ensis - Im Wachturm auf Grabfeld-Ebene - STÄ 12, GES 17

Blasphemische Klinge (Großschwert)

Name: Blasphemische Klinge (Blasphemous Blade)

Blasphemische Klinge (Blasphemous Blade) Kategorie: Großschwert

Großschwert Talent: Vampirflammen, FP-Kosten 23 (-)

Vampirflammen, FP-Kosten 23 (-) Gewicht: 13.5

13.5 Angriffskraft körperlich: 121+ (296+ bei maximaler Ausbesserung)

121+ (296+ bei maximaler Ausbesserung) Angriffskraft Feuer: 78+ (191+ bei maximaler Ausbesserung)

78+ (191+ bei maximaler Ausbesserung) Attributsskalierung: Stärke D, Geschicklichkeit D und Glaube D (C, C und B bei maximaler Ausbesserung)

Stärke D, Geschicklichkeit D und Glaube D (C, C und B bei maximaler Ausbesserung) Nötige Attribute: Stärke 22, Geschicklichkeit 15 und Glaube 21

Stärke 22, Geschicklichkeit 15 und Glaube 21 Passiveffekte: Kein

Eigentlich ist die Blasphemische Klinge nicht nur deshalb gut, weil sie euch am Leben hält, sondern weil dieses Großschwert für seine Gewichtsklasse guten körperlichen Schaden austeilt, der zusätzlich von einem Feuerschaden begleitet wird. Außerdem ist seit Patch 1.04 auch noch die Verteidigung der Blasphemischen Klinge so gestiegen, dass das Schwert ein guter Ersatz für einen kleinen aber soliden Schild ist.

Doch was bedeutet es, dass euch das Großschwert am Leben hält? Die Blasphemische Klinge verfügt zum einen über ein Waffentalent, das Flächenschaden austeilt und mit den generierten Flammen euren Gegnern LP aus den Körpern saugt, um sie euch zuzuführen. Zum anderen hat es irgendwie doch einen Passiveffekt, denn mit jedem getöteten Gegner regeneriert es eure LP zusätzlich.

Unserer Meinung nach reiht sich diese Waffe bei den besten Schwertern in Elden Ring ein und wir können euch nur empfehlen, es selbst zu testen. Um die Blasphemische Klinge zu bekommen, müsst ihr den Fragmentträger Rykard besiegen, der das Echo des Blasphemischen fallen lässt. Folgt dem Link zu unserem Guide, um alles darüber zu erfahren. Dieses Echo wandelt ihr dann bei Enia in der Tafelrundfeste in die Blasphemische Klinge um. Ihr könnt zuvor sicherheitshalber das Echo in einem Mausoleum duplizieren, wenn ihr euch bei der Wahl der Belohnung nicht sicher seid.

Bluthundreißzahn (großes Krummschwert)

Name: Bluthundreißzahn (Bloodhound's Fang)

Bluthundreißzahn (Bloodhound's Fang) Kategorie: Großes Krummschwert

Großes Krummschwert Talent: Schnitt, FP-Kosten 8 (-12)

Schnitt, FP-Kosten 8 (-12) Gewicht: 11.5

11.5 Angriffskraft körperlich: 141+ (345+ bei maximaler Ausbesserung)

141+ (345+ bei maximaler Ausbesserung) Attributsskalierung: Stärke D und Geschicklichkeit C (C und B bei maximaler Ausbesserung)

Stärke D und Geschicklichkeit C (C und B bei maximaler Ausbesserung) Nötige Attribute: Stärke 18 und Geschicklichkeit 17

Stärke 18 und Geschicklichkeit 17 Passiveffekte: Löst Blutverlust aus (55)

Es gibt unzählige Kriegsaschen in Elden Ring, doch manche sind an eine Waffe gebunden. Dazu zählt auch das Waffentalent, das Bluthundreißzahn mitbringt. Der Vorteil von diesem Talent ist, dass es einen starken Angriff austeilt und gleichzeitig ein Ausweichmanöver einleitet. Wir sagen: Dieses etwas schwere Krumme Großschwert kann auch ein Dex-Build begeistern.

Doch der Bluthundreißzahn ist nicht nur wegen des Talents eines der besten Schwerter in Elden Ring! Es skaliert schon in seiner unbearbeiteten Form gut mit Geschicklichkeit (C). Wenn ihr es mit den Dunkelschmiedesteinen verbessert, erreicht ihr ab +7 eine Skalierung mit B, die dann aber auch bleibt. Die Skalierung mit Stärke könnt ihr von D auf C erhöhen. Das erlaubt euch einen physischen Angriff von 345+, wenn das Schwert komplett ausgebessert ist (+10).

Wir haben das Schwert gegen normale Gegner, gegen Bosse und im PvP getestet und waren damit in jeder Situation zufrieden. Der zusätzliche Blutverlust, den der Bluthundreißzahn auslöst ist ein weiteres Argument dieses Schwert als eines der besten zu bezeichnen. Ihr bekommt es, nachdem ihr den Bluthund im Siegelgefängnis besiegt habt. Das folgende Bild markiert euch den Fundort.

Das Schwert Bluthundreißzahn bekommt ihr, wenn ihr den Gegner im Siegelgefängnis des Bluthundes besiegt. Den Fundort auf der Karte markiert der orange Punkt. (© Screenshot spieletipps.de)

Trümmergroßschwert (Riesenschwert)

Name: Trümmergroßschwert (Ruins Greatsword)

Trümmergroßschwert (Ruins Greatsword) Kategorie: Riesenschwert

Riesenschwert Talent: Welle der Zerstörung 19 (-)

Welle der Zerstörung 19 (-) Gewicht: 23.0

23.0 Angriffskraft körperlich: 124+ (303+ bei maximaler Ausbesserung)

124+ (303+ bei maximaler Ausbesserung) Angriffskraft magisch: 37+ (90+ bei maximaler Ausbesserung)

37+ (90+ bei maximaler Ausbesserung) Attributsskalierung: Stärke B und Weisheit E ( S und D bei maximaler Ausbesserung)

Stärke B und Weisheit E ( bei maximaler Ausbesserung) Nötige Attribute: Stärke 50 und Weisheit 16

Stärke 50 und Weisheit 16 Passiveffekte: Keine

Auch wenn wir in der Redaktion große Fans des Großsschwerts der Verpflanzung sind, wollen wir euch eine Alternative ans Herz legen – das Trümmerschwert. Dieses Riesenschwert hat zwar einen geringeren Basisschaden, wird aber bei einem Upgrade auf +10 (mit Dunkelschmiedesteinen) eine Sklaierung von S mit Stärke erreichen.

Was uns an diesem Schwert ebenfalls gefällt, ist sein Talent. Es ist ein Flächenangriff mit einer großen Reichweite. Damit könnt ihr nicht nur geschickt Gegnergruppen loswerden, sondern auch starke Gegner wie Bosse auf Abstand halten. Unsere Meinung: Das Trümmergroßschwert ist eine sehr gute Alternative und ihr solltet es ausprobieren.

Wollt ihr dieses Riesenschwert testen, dann müsst ihr zunächst den Boss auf Schloss Rotmähne besiegen. Damit meinen wir nicht Radahn! Die eigentlichen Bosse des Schlosses sind zu zweit und es handelt sich dabei um das Löwenartige Scheusal und den Schmelztiegelritter. Die beiden tauchten bei uns auf, als wir die Sternengeißel bereits besiegt haben. Ihr solltet Schloss Rotmähne aber auch vorher erreichen können. Das folgende Bild zeigt euch den Fundort.