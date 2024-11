Zu viel für die PS5 Pro: Open-World-Hit ist der Endgegner für die Konsole

Die PS5 Pro kann mit ihrer satten Leistung selbst grafisch anspruchsvolle Spiele mit einer riesigen Menge an Detail und in 60 FPS darstellen. Allerdings erreicht auch die neueste Sony-Konsole diese Framerate nicht bei allen Spielen – ein echtes Open-World-Meisterwerk ist für die PS5 Pro zu viel.

PS5 Pro beißt sich an Elden Ring die Zähne aus

Die PS5 Pro hat im Vergleich zur Standard-Version der Konsole einen erheblichen Leistungssprung im Gepäck, der vor allem Fans von höheren Framerates zugute kommt. Viele Spielen laufen auf der Pro-Konsole deswegen in der bestmöglichen Grafikqualität mit 60 FPS – doch das Open-World-Meisterwerk Elden Ring zählt leider nicht dazu.

Wie ein Tech-Video von Digital Foundry zeigt, bietet Elden Ring auf der PS5 Pro wie gewohnt zwei unterschiedliche Grafik-Einstellungen – Quality Mode und Performance Mode. Der Qualitätsmodus bietet zudem noch eine gesonderte Raytracing-Option – diese läuft jedoch von allen Varianten am ruckeligsten.

Wenn ihr den Quality-Modus mit oder ohne Raytracing auswählt, peilt die Konsole zwar 60 FPS an, erreicht diese jedoch nicht immer. Stattdessen schwankt die Framerate im 50er-Bereich, fällt allerdings dazu auch immer wieder etwas tiefer. Ein Umstand, der durch VRR aufgefangen werden kann, zumindest wenn man einen kompatiblen Fernseher besitzt und solange 48 FPS nicht unterschritten werden. Auch die Auflösung ist nicht durchweg natives 4K, sondern bewegt sich dynamisch zwischen 1512p und 4K.

(Quelle: DF Clips, YouTube)

Flüssiger läuft, wie zu erwarten, der Performance-Modus, aber auch dieser erreicht nicht durchgehend 60 FPS, sondern muss immer wieder Framerate-Drops verkraften. Da diese jedoch nicht allzu gravierend sind, greift hier VRR.

Alles, was ihr zur PS5 Pro wissen müsst, zeigen wir euch in unserem Test:

Nicht alle Spiele sind für PS5 Pro optimiert

Während Elden Ring zwar nicht durchgehend die viel ersehnte 4K-Auflösung mit 60 FPS erreicht, ist die PS5 Pro aber momentan trotzdem die beste Konsole, um Elden Ring zu zocken. Aktuell gehört das Open-World-Spiel auch noch nicht zu der Liste an Games, die explizit für Sonys neue Hardware optimiert wurden.

Ob Entwickler FromSoftware hier noch einmal nachbessert, damit der Open-World-Hit auf der PS5 Pro ebenso wie The Last of Us, Marvel’s Spider-Man, Alan Wake 2 und andere Highlights das Maximum aus sich herausholen kann, muss sich noch zeigen.

