Ein Muss für Dark-Souls-Fans: Erlebt den Videospiel-Klassiker als Kartenspiel

Dark Souls ist euer absolutes Lieblingsspiel? Dann holt euch das fantastische sowie beinharte Action-Rollenspiel als Kartenspiel für den Tisch.

Das Souls-Kartenspiel: Dark Souls – The Card Game

Ihr habt sicher eure persönlichen Lieblingsspiele, von denen ihr nicht genug bekommen könnt oder die immer wieder ihren Weg auf euren PC oder eure Konsole finden. Mit dem Kartenspiel Dark Souls – The Card Game verlegt ihr die dunklen Abenteuer der Mutter aller Souls-Spiele auf euren Tisch.

Dabei spielt ihr nicht gegeneinander, sondern versucht gemeinsam gegen das Spiel zu gewinnen, wie es auch bei The Crew der Fall ist. Ihr könnt sogar alleine spielen, denn das Kartenspiel bietet euch eine Solo-Variante, wenn gerade niemand mitspielen mag. Oder aber auch dann, wenn ihr möglicherweise genug von Elden Ring habt.

Möglicherweise führt euch das Dark-Souls-Kartenspiel sogar an Elden Ring heran. Die Erweiterung Shadow of the Erdtree konnte ebenfalls überzeugen, wie wir euch im Trailer noch einmal zeigen:

Wie funktioniert das Dark-Souls-Kartenspiel genau?

Das Spielprinzip erinnert an die Mechaniken der eigentlichen Dark-Souls-Videospiele. Mit eurem Charakter bekämpft ihr Monster und erhaltet im Gegenzug gewinnbringende Seelen und Schätze. Dadurch verändert sich euer Spieldeck laufend während einer Partie, sodass ihr euch stetig verbessert und mächtigere Feinde bezwingen könnt.

Allerdings sind die allzu bekannten Leuchtfeuer („Bonfires“) ebenfalls ein wichtiger Bestandteil des Spielverlaufs, denn nur dort lässt sich euer Deck erneuern. Seid also auf der Hut und überlegt, wann ihr wie welchen Gegner bekämpft, denn starke Bosse warten auf euch, die alles von euch abverlangen und euch gnadenlos niederstrecken wollen.

Doch mehr als 400 Karten stehen euch zur Verfügung, mit denen ihr euer Deck stets aufwertet und euch für die wahren Gefahren des Spiels wappnet. Vor allem gemeinsam macht Dark Souls – The Card Game erst so richtig Spaß und möglicherweise eignet sich das Kartenspiel perfekt als Weihnachtsgeschenk für den absoluten Souls-Fan unter euch.



