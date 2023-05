Snapchat steigt in den KI-Hype ein und führt mit „My AI“ einen Chatbot in der beliebten Social-Media-Anwendung ein. Das Feature wird direkt oben in der Chat-Übersicht angezeigt. Kann man „My AI“ dort entfernen?

Nicht jeder möchte mit dem KI-Chatbot sprechen und einige Nutzer fühlen sich durch die dauerhafte Einblendung in der Chat-Übersicht gestört. Man kann den Eintrag dort jedoch nicht so einfach entfernen.

Snapchat: My AI entfernen – nur mit Snapchat+

Nur Nutzer, die die kostenpflichtige „Snapchat+“-Version gebucht haben, können „My AI“ entfernen. Alle anderen, die Snapchat kostenlos verwenden, müssen sich auf den Eintrag ganz oben in der Gesprächsübersicht gewöhnen. Habt ihr Snapchat+ gebucht, lässt sich „My AI“ so entfernen:

Öffnet Snapchat und wischt nach rechts, um das Chat-Fenster zu öffnen. Tippt auf die Zeile „My AI“ und haltet den Finger darauf gedrückt. Nach kurzer Zeit öffnet sich ein neues Menü. Hier ruft ihr die „Chat-Einstellungen“ auf. Danach findet ihr die Option, über die ihr den Eintrag für „My AI“ aus dem Chat-Feed löschen könnt.

An anderer Stelle erklären wir euch, wie man einen Chat bei Snapchat für beide Seiten entfernen kann.

Snapchat My AI: Verlauf löschen

Wollt ihr lediglich den bisherigen Gesprächsverlauf und somit alle Fragen und Antworten im „My AI“-Fenster beseitigen, geht das auch ohne Snapchat+-Abonnement. Geht so vor, um den „My AI“-Verlauf zu bereinigen:

Drückt im Kamerafenster oben auf euer Profilbild. Tippt dann auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen zu öffnen. Scrollt nach unten bis zum Abschnitt „Account Aktionen“. Hier tippt ihr auf „My AI-Daten löschen“. Bestätigt die nachfolgende Abfrage mit dem entsprechenden Button. Anschließend werden all eure bisherigen Nachrichten von und an „My AI“ gelöscht. Der Eintrag in der Chat-Übersicht bleibt jedoch weiterhin sichtbar und kann so nicht ausgeblendet werden.

