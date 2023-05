Microsoft erweitert den Game Pass regelmäßig mit neuen Spielen für PC und Xbox-Konsolen. Der Release eines großen Shooters im Abo-Service entwickelt sich jedoch schnell zum Desaster. Glücklicherweise gibt es noch viele weitere Games, die euch darüber hinwegtrösten können.

Xbox Series X Facts

Der Game Pass ermöglicht euch den Zugriff auf hunderte Spiele. Allerdings ist das Angebot für Xbox Series X|S und PC nicht immer gleich. Mitte und Ende jedes Monats nehmen einige Spiele ihren Abschied. Dafür bekommt ihr aber auch regelmäßig Nachschub.

Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen im Mai

Microsoft hat die neuen Spiele für den Xbox Game Pass angekündigt. Die große Neuerscheinung im Mai ist Redfall. Allerdings wird der Vampir-Shooter kurz nach Release nur so von negativen Bewertungen und Fan-Reaktionen bombardiert.

Glücklicherweise hat der Abo-Service noch weitere Spiele zu bieten, mit denen ihr euch von dieser Enttäuschung ablenken könnt. Ravenlok zeigt einen kreativen Grafik-Stil in einer bunten Märchenwelt. RPG-Fans können sich auf taktische Tiefe in Fuga: Melodies of Steel 2 freuen. Beide Spiele landen direkt nach dem Release im Abo.

Schaut euch hier die komplette Liste an neuen Spielen im Game Pass für Xbox und PC an:

Redfall (ab sofort verfügbar)

Ravenlok (ab sofort verfügbar)

Weird West: Definitive Edition (ab sofort verfügbar)

Shadorun Trilogy (nur PC) (ab sofort verfügbar)

Fuga: Melodies of Steel 2 (ab 11. Mai verfügbar)

Railway Empire 2 (ab 25. Mai verfügbar)

Xbox Game Pass verliert bald einige Spiele

Mitte und Ende jeden Monats werden einige Spiele aus dem Xbox Game Pass entfernt. Um dann noch weiterzocken zu können, müsst ihr das Spiel im Microsoft-Store kaufen. Glücklicherweise erhaltet ihr dabei einen Rabatt von 20 Prozent.

Diese Spiele verlassen den Game Pass im Mai:

My Friend Pedro (15. Mai)

Before We Leave (15. Mai)

Umurangi Generation Special Edition (15. Mai)

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition (30. April)

Hearts of Iron 4 (nur PC) (15. Mai)

Schaut euch hier den Trailer zu Ravenlok an:



Ravenlok: Trailer zum Märchen-Abenteuer

Game Pass und Xbox Series X kaufen

Noch keine Xbox Series X? Die besten Deals für Microsofts neue Konsole haben wir in einem Sammelartikel zusammengefasst. Für Xbox-Konsolen und PC kostet der Game Pass 9,99 Euro im Monat. Der Game Pass Ultimate ist mit 12,99 Euro im Monat noch etwas teurer (im Microsoft Store ansehen).