Das beliebte Strategie-Game Xenonauts hat nach 9 Jahren auf Steam endlich einen Nachfolger erhalten. Xenonauts 2 konnte zum Start der Early-Access-Phase einen starken Auftakt in den Bestseller-Charts hinlegen – auch wenn das Spiel noch Luft nach oben hat.

Nach 9 langen Jahren bekommt der beliebte Alien-Strategie-Hit Xenonauts endlich einen Nachfolger – am 18. Juli 2023 ist die Early-Access-Phase von Xenonauts 2 auf Steam gestartet. Die Community empfängt den Taktik-Rückkehrer direkt mit offenen Armen und schleust ihn in die Bestseller-Liste ein. Der 25-Prozent-Rabatt ist dabei natürlich ebenfalls gerne gesehen.

Xenonauts 2: Strategie-Hit startet auf Steam durch

In Xenonauts 2 müsst ihr euch in einer alternativen Realität, in der der Kalte Krieg auch 2009 noch anhält, gegen eine außerirdische Invasion erwehren. Um die Eroberung des Planeten durch Aliens zu verhindern, verfügt ihr über ein weitläufiges Netzwerk an verborgenen Stützpunkten und Forschungseinrichtungen, mit denen ihr gegen die Aggressoren eine wirksame Verteidigungslinie aufbauen müsst. In dem rundenbasierten Gameplay müsst ihr sowohl innerhalb als auch außerhalb von Gefechten taktisch klug vorgehen, um mit eurer Mission Erfolg zu haben.

Schaut euch hier den Trailer zu Xenonauts 2 an:

Xenonauts 2: Release-Trailer

Auf Steam könnt ihr ab sofort in die Early-Access-Version von Xenonauts 2 reinspielen. Die ersten Community-Reaktionen zu dem Strategie-Spiel fallen bereits vielversprechend aus – nach rund 350 Stimmen steht es bei einer größtenteils positiven Wertung. Zusätzlich könnt ihr auf der PC-Plattform jetzt übrigens noch 25 Prozent sparen: Xenonauts 2 kostet aktuell nur 29,99 Euro statt 39,99 Euro. Das Einführungsangebot läuft noch bis zum 25. Juli 2023.

Steam-Bestseller: Sequel zu Strategie-Hit schafft die Top 5

Zum Start der Early-Access-Phase durfte sich Xenonauts 2 über einen starken vierten Platz in den Steam-Topsellern freuen. Damit musste sich das Strategie-Game nur Techtonica, Baldur’s Gate 3 und Counter-Strike: Global Offensive geschlagen geben. Andere Neu-Erscheinungen wie Dave the Diver oder Viewfinder mussten sich dagegen hinten anstellen.

Eine ganz besondere Neuigkeit hält die Steam-Community derzeit in Atem:

