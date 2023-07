Manchmal ist Werbung für Videospiele so effektiv, dass ihr sofort selbst loslegen wollt. Ein neuer Geheimtipp auf Steam hat sich das zum Vorbild genommen und lässt euch endlich die Spiele zocken, die ihr online schon so oft gesehen habt.

Steam-Geheimtipp lässt euch Fake-Rätselspiele zocken

Mobile-Games werden immer wichtiger und erfolgreicher. In Deutschland ist das Smartphone sogar die meistgenutzte Gaming-Plattform. Viele Spiele nutzen allerdings immer noch miese Tricks, um an neue Kunden zu kommen. Sie zeigen Werbevideos mit Gameplay, das eigentlich überhaupt nicht existiert. Ladet ihr die App herunter, erwartet euch plötzlich ein ganz anderes Spiel – meistens mit sehr vielen Mikrotransaktionen.

Viele Gamer haben sich bereits an die gefälschten Spielszenen gewöhnt. Trotzdem bleibt immer ein Verlangen zurück, die Puzzles selbst zu lösen, an denen der Spieler in der Werbung immer so demonstrativ scheitert. Ein neues Steam-Spiel macht das jetzt möglich. Es trägt den passenden Namen: Yeah! You Want „those games“ right? So here you go! Now, Let's see you clear them! (Yeah! Ihr wollt „diese Spiele“ richtig? So, da habt ihr sie! Mal sehen, ob ihr sie löst!).

YEAH! YOU WANT "THOSE GAMES," RIGHT? SO HERE YOU GO! NOW, LET'S SEE YOU CLEAR THEM! MONKEYCRAFT Co. Ltd.

Schaut euch hier den Trailer an:

Yeah! You Want "those games" right? So here you go! Now, Let's see you clear them!: Trailer für Steam

Das sagen die Spieler zu „Those Games“ auf Steam

Im Steam-Geheimtipp erwarten euch die fünf Minispiele „Cash Run“, Parking Lot“, „Color Lab“, „Pin Pull“ und „Number Tower“. Bei den Spielern kommt die Parodie der betrügerischen Mobile-Games sehr gut an. 88 Prozent der 189 abgegebenen Bewertungen fallen positiv aus.

Die Spieler loben vor allem die geniale Idee der Entwickler. Allerdings solltet ihr euch auch bewusst sein, dass es sich hier vor allem um Parodie handelt. So gibt es zwar 250 Puzzle-Levels im Spiel, doch das grundlegende Prinzip hinter den Rätseln ist sehr simple. Ein großer Teil der Faszination hinter den Werbevideos liegt immerhin darin, dass die Lösung so offensichtlich erscheint und trotzdem jemand daran scheitert. Für 9,99 Euro könnt ihr euch jetzt aber endlich die Genugtuung verschaffen, schlauer als der Kerl in der Mobile-Game-Werbung zu sein.

