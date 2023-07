Wenn ihr die Welt Losomn in Remnant 2 erkundet, landet ihr auch in der Ratskammer. Dort erhaltet ihr vom Rat der Fae die Quest, den Verräter in ihren Reihen zu identifizieren. In diesem Guide erklären wir euch, wie ihr den Übeltäter findet und welche Belohnung euch dafür erwartet.

Wo sind der Rat der Fae und das Tribunal des Rates in Remnant 2?

Der Rat der Fae befindet sich in der Ratskammer in Losomn. Wir haben sie entdeckt, nachdem wir die magische Feder bekommen haben. Direkt nach dem Narren, der euch die Feder überreicht, könnt ihr sie einsetzen, um die Kammer zu betreten.

In der Ratskammer findet ihr direkt nach dem Weltenstein einen Thronsaal mit drei Sitzen. Der Rat der Fae sitzt dort und erwartet euch bereits, denn sie haben einen Auftrag für euch: Einer von ihnen hat den Einzig Wahren König verraten. Diesen Verräter zu finden ist eure Aufgabe.

Dafür müsst ihr zum Tribunal des Rates. Verlasst den Thronsaal und erkundet die Karte der Ratskammer. Ihr einen Spiegel vorfinden, den ihr betreten könnt. Er führt euch zum Tribunal des Rates, einer Spiegelung der Ratskammer.

Hinter diesem Spiegel findet ihr das Tribunal des Rates. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Rätsel im Tribunal des Rates lösen

Bekämpft zunächst alle Gegner im Tribunal, um euch in Ruhe dem Rätsel widmen zu können. Sobald ihr den Thronsaal betreten und freigekämpft habt, wird euch auffallen, dass die Throne leer sind.

Dafür könnt ihr nun die Embleme am Fuß der Throne entfernen und neu einsetzen. Ein Blick durch den Boden verrät euch, welches Emblem an welcher Stelle platziert werden muss. Dadurch öffnet sich die Tür am Ende des Raumes und ihr steht dem Einzig Wahren König gegenüber – zumindest seiner Spiegelung.

Zum Glück wurde auch der Dolch des Attentäters gespiegelt. Ihr findet den Dolch im Nacken des Königs. Klettert an der Seite des Throns hinauf, springt auf die hintere Wand und von dort zurück zum Nacken.

Der Dolch des Attentäters steckt auch im Spiegelbild des Einzig Wahren Königs. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Betrachtet die dort aufgesammelte Klinge im Menü und ihr seht an der Unterseite des Griffs ein Symbol. Dieses Symbol markiert den Verräter.

Kehrt zum Rat zurück und teilt ihnen euer Urteil mit. Sobald ihr den Verräter entlarven könnt, seht ihr die Symbole der Ratsmitglieder in den Dialogoptionen. Wählt das Symbol von der Unterseite des Dolches und ihr habt die Quest abgeschlossen.

Der Verräter wird eliminiert und die verbleibenden Ratsmitglieder danken euch. Als Belohnung erhaltet ihr von ihnen die Nahkampfwaffe Verzierte Klinge.

