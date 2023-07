In Remnant 2 findet ihr Hewdas Uhr im Eisenbezirk von Losomn. Um diese wieder zum Laufen zu bringen, müsst ihr ein fehlendes Zahnrad finden. In diesem Guide zeigen wir euch, wie ihr das Uhrenrätsel löst.

Remnant 2 Facts

Wo ist Hewdas Uhr in Remnant 2?

Hewdas Uhr befindet sich im Eisenbezirk. Wenn ihr ihn durchquert, kommt ihr beim entsprechenden Weltenstein heraus. Er befindet sich hinter einer verschlossenen Tür, die ihr von der anderen Seite öffnen könnt.

Solltet ihr keinen Eisenbezirk auf eurer Karte finden, dann startet die Welt neu. Ihr könnt dafür den Abenteuermodus nutzen.

Das zu reparierende Uhrwerk ist an der Spitze des Turms. Ihr müsst euch dafür zunächst an die Spitze kämpfen und dabei mehrere Fae-Krieger ausschalten. Oben könnt ihr glücklicherweise einen Fahrstuhl aktivieren, der euch wieder nach unten bringt.

Merkt euch gut, was Hewdas Uhr in Remnant 2 anzeigt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Das Uhrenrätsel lösen

Um das Rätsel zu lösen, müsst ihr zunächst herausfinden, welche Zeit der Uhrturm gerade anzeigt. Merkt oder notiert sie euch, denn ihr werdet sie noch brauchen. Wegen der Zufallsgenerierung von Remnant 2 ist die Uhrzeit für jeden Spieldurchlauf anders.

Dann müsst ihr euch in den Lemark-Bezirk begeben. Er sollte an den Eisenbezirk angrenzen. Dort werdet ihr wenige Gegner antreffen und am Ende die Werkstatt des Uhrmachers betreten.

Dort müsst ihr die Uhrzeit vom Uhrturm an der Uhr über dem Tisch einstellen. Ihr könnt mehrere Kombinationen probieren. Sobald ihr die richtige Zeit eingestellt habt, fällt das fehlende Teil heraus, das ihr wiederum im Uhrturm einsetzen könnt. Jetzt könnt ihr die Uhr am Hebel wieder zum Laufen bringen.

Die Belohnung für das Reparieren der Uhr ist das Material Kaputter Zeitmesser. Damit könnt ihr die Waffenmod Zeitraffer herstellen, die Gegner in einem kleinen Radius in der Zeit verlangsamen und einfrieren kann. Ihr findet den Zeitmesser in einem Riss in der Wand an der Spitze des Uhrenturms. Wenn er nicht da liegt, verlasst die Welt und betretet sie erneut.

In dieser Uhr hat sich das fehlende Zahnrad versteckt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

