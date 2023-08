Baldur's Gate 3 steigt nicht nur mit hohen Spielerzahlen und vielen positiven Bewertungen in den vollen Release ein, sondern bringt die Download-Server an ihre Belastungsgrenze. Fans mussten lange Downloads hinnehmen, doch verringert die Freude der Fans nicht im Geringsten.

Baldur's Gate 3 Facts

Baldur's Gate 3: Langsame Downloads zum Steam-Release

Seit dem 3. August 2023 um 17:00 Uhr deutscher Zeit ist Baldur's 3 Gate vom Early Access in die Vollversion übergegangen. Da für das Spiel aus technischen Gründen kein Preload möglich war, mussten alle Spieler die 122 GB gleichzeitig zur selben Uhrzeit herunterladen. Folglich hatten einige Fans mit ziemlich langsamen Downloadraten kämpfen und warteten viele zusätzliche Stunden auf das Spiel. Die genutzte Download-Bandbreite von Steam zum Zeitpunkte der Veröffentlichung ist in dieser Grafik deutlich zuerkennen:

Die Bandbreitennutzung auf Steam zum Release von Baldur's Gate 3 zeigt eine deutliche Spitze um 17:30 Uhr deutscher Zeit. (Bildquelle: Valve)

Auf Twitter oder im Reddit gab es einige Spieler, die etwas länger auf ihren Start in das umfangreiche Rollenspiel warten mussten. Doch statt harscher Kritik ist hier eher ungeduldige Vorfreude zu spüren. Der Chef von Entwickler Larian Studios ließ es sich nicht nehmen, die aufkommenden Steam-Probleme mit einem eher scherzhaften „Sorry“ zu kommentieren:

Baldur's Gate 3 ist ein voller Erfolg auf Steam

Bei Larian ist zu Recht gute Laune angebracht, den, Baldur's Gate schafft nicht nur bei der Bandbreitennutzung auf Steam Höchstwerte. Das gewaltige CRPG schaffte schon in den ersten Stunden mehr als 470.000 gleichzeitig aktive Spieler auf Steam zu fesseln. (Quelle: SteamDB). In den Steam-Rezensionen liegt Baldur's Gate 3 aktuell bei 91 Prozent positiven Bewertungen und auch in den Topsellern steht Larians Rollenspiel an Platz 1. (Quelle: Steam).

Die kleinen Startschwierigkeiten scheinen den Fans kaum etwas auszumachen und es sieht so aus, als sei Larian Studios mit Baldur's Gate 3 der ganz große (W20)-Wurf gelungen. Die bisherigen Pressestimmen fallen ebenfalls äußerst positiv aus:

