Auf der PC-Plattform Steam gibt es mehr Spiele, als ihr jemals zocken könnt. Für jeden großen und kleinen Gaming-Hit gibt es aber auch ein Spiel, das einfach Müll ist. Ein Entwickler verlangt aber trotzdem 2.000 Euro für sein Machwerk.

Steam-Spiel für 2.000 Euro ist nur peinlich

Auf Steam gibt es viele teure Spiele. Aktuell gibt es allerdings einen neuen Spitzenreiter. The Hidden and Unknown ist erst am 23. Januar 2023 erschienen und verlangt stolze 1.949,09 Euro von euch. Einen solchen Preis erreichen selbst jene Spiele nicht, die jahrelang mit DLCs versorgt wurden.

Und was bekommt ihr für euer Geld? Eine Visual Novel, die praktisch vollkommen auf Grafik und Gameplay verzichtet. Schon die Vorschaubilder auf Steam zeigen triste Hintergründe, die aussehen, als seien sie von einer KI gezeichnet worden. Auch Menschen sind nie zu sehen. Alle Gespräche finden ausschließlich in Text-Boxen statt.

The Hidden and Unknown ProX

Die Stärken des Genres liegen aber für gewöhnlich auch in der Handlung. Hier will The Hidden and Unknown euer Verständnis von Psychologie und Philosophie erweitern. Das an Star Wars erinnernde Intro entführt euch direkt in eine Welt, in der Männer zu schwach sind und Frauen zu stark. Darum droht jetzt natürlich das Ende der Menschheit. Dort bekommt ein junger Mann namens Brian unerwarteten Besuch.

Überraschenderweise handelt es sich jedoch nicht um Andrew Tate, der mit ihm über Alpha-Tiere reden will. Stattdessen trifft er eine künstliche Intelligenz aus der Zukunft, mit deren Hilfe er „männliche und weibliche Energie“ ins Gleichgewicht bringen soll.

Wir zeigen euch den besten Trash auf Steam:

11 Steam-Spiele, die so übel sind, dass sie wieder Spaß machen

auf YouTube

2 Stunden Spielzeit für 2.000 Euro

Bisher gibt es auf Steam nur wenige Reviews zu The Hidden and Unknown. Die meisten Spieler haben das Game darüber hinaus kostenlos erhalten. Trotzdem geben fast alle ernsthaften Rezensionen dem spielbaren Autounfall einen Daumen nach unten. Wenn ihr selbst einmal einen Blick riskieren wollt, könntet ihr sogar Glück haben. Das Spiel ist offenbar nicht viel länger als zwei Stunden, sodass ihr es direkt wieder zurückgeben und euer Geld zurückbekommen könnt. Ob ihr es überhaupt so lange aushaltet, ist allerdings fraglich.

