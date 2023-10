Muss auf Steam: Bei meinem Horror-Tipp fliegt euch das Höschen weg

Wenn ihr Wert auf eure geistige Gesundheit legt oder nicht wollt, dass euch schlecht wird, dann probiert dieses Spiel lieber nicht aus.

Steam Facts

An Growing My Grandpa! werdet ihr euch nach dem Spielen noch lange erinnern

Wie würde man eigentlich seinen eigenen Großvater züchten? Das Gute an Growing My Grandpa! ist, dass ihr ohne Frage noch nie etwas Derartiges gespielt habt. Gerade Horrorfans dürften hier aufhorchen, immerhin gibt es nicht wenige Horrorspiele, aber nur sehr wenige, die wirklich gruselig sind und dabei nicht die 08/15-Formel aus dem Horrorhandbuch hervorzaubern.

Growing My Grandpa! erzählt eine spekulative Sci-Fi-Horrorgeschichte, bei der das kleine Mädchen Adrienne im Keller ihres Elternhauses ein antikes Ungeheuer findet, das ihren verstorbenen Großvater in sich wachsen lassen kann. Und weil Adrienne sich einsam fühlt und von ihren Eltern vernachlässigt wird, kümmert sie sich um das Monster, gibt ihm verschimmeltes Essen und führt anschließend auf seltsame Weise herzerwärmende Gespräche mit dem Großvater unter dessen Haut.

Schaut euch den Trailer zum heimeligen Body-Horror-Game Growing My Grandpa! an:

Growing My Grandpa! – Steam-Trailer

Growing My Grandpa! Yames

Es gibt keine Jump-Scares in Growing My Grandpa! – dafür aber eine intensiv-drückende Atmosphäre, begleitet von einer pixeligen und wackligen Grafik, die mit aller Kraft versucht, euch in den ominösen Keller von Adrienne zu transportieren. Über Zettelchen erfahrt ihr nach und nach mehr über das Ungeheuer, welches bereits von Wissenschaftlern untersucht und als extrem gefährlich eingestuft wurde. Die Frage bleibt: Könnt ihr Adriennes Herzenswunsch erfüllen? Und was passiert, wenn ihr es schafft?

Growing My Grandpa! ist ohne Frage das beste Horrorspiel, welches ich 2023 entdeckt habe – und es ist für mich gleichfalls das beste unbekannte Horrorspiel auf Steam. Neben der Faszination an dieser völlig durchgeknallten Story-Idee, überzeugt das Spiel auch durch die beispiellos unheimliche Grafik und durch den Mix aus Virtual-Pet-Mechaniken und Body Horror.

Falls Spiele wie Growing My Grandpa! genau euer Ding sind, solltet ihr die anderen Werke von Entwickler Yames ausprobieren – besonders Discover My Body und Water Womb World sind zu empfehlen (Quelle: Spiele von Yames auf Itch.io). Growing My Grandpa! ist 2022 auf Steam erschienen und hat in etwa eine Spiellänge von 90 Minuten. Ihr könnt Growing My Grandpa! jedoch nur auf Englisch spielen.