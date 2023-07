Seit 1998 hat sich in der Welt viel verändert. Wir lernten zu googeln und vor Handykameras zu tanzen, Windows Phones und MySpace kamen und gingen. Eine Konstante aber blieb: GIGA.

Okay, konstant ist bei GIGA (abgesehen von der Backsteinwand) nur permanente Veränderung. Ist aber logisch, denn auch die Tech- und Gaming-Welt, in der wir uns bewegen, hat sich seit unserem Start radikal verändert und mehrfach neu erfunden.

Als GIGA am Montag, den 30. November 1998 um 15:00 Uhr, erstmals bei NBC auf Sendung ging (hier ein Ausschnitt der Show), war das eine kleine TV-Revolution, die die neuen digitalen Welten in Deutschlands Wohnzimmer trug. Und das war auch dringend notwendig, denn was ist nicht alles passiert in dem Jahr:

Google geht 1998 an den Start.

Apple zieht sich mit dem iMac aus dem eigenen Grab.

eBay legt einen Raketenstart an der Börse hin.

Der erste Hardware-MP3-Player wird auf der CeBIT vorgestellt.

PayPal und das Mozilla-Projekt werden gegründet.

Legendäre Spiele wie StarCraft, Half-Life oder Baldur’s Gate fesseln uns an die Röhrenmonitore.

Puh, da war ganz schön was los.

Pixel & Prozessoren: 25 Jahre Gaming und Tech Abonniere uns

auf YouTube

Analog wird digital – nichts bleibt, wie es vorher war

Diese Zeit Ende der Neunziger markiert den Übergang von einer weitgehend analogen in eine digitale Welt. Vorher waren die eigene Familie, der engste Freundeskreis, das eigene Dorf oder Stadtviertel der Bezugskreis, der für viele die Grenze der eigenen Wahrnehmung markiert hat.

Dann hat das Internet diese Grenzen weggeblasen.

Ein Phänomen: Das Entdecken von Neuem, die Verbreitung von Trends, beides ist heute stark geprägt von Algorithmen in Online-Medien wie Twitter, TikTok oder YouTube. Damals waren es vor allem Empfehlungen von Freunden und oft auch einfach zufällige Entdeckungen.

Und genau dies hat auch GIGA als TV-Sender in seiner Anfangszeit geleistet. Hosts wie Miriam, Simon, Budi oder Etienne waren damals wie gute Freunde, denen man einfach glaubte, wenn sie etwas toll oder scheiße fanden.

Ein Dankeschön – mit vielen Gewinnen für euch

Deren Wirkung hallt noch heute nach, denn viele Menschen kennen dieses alte GIGA und verbinden damit wohlige Erinnerungen. Was GIGA einst groß machte – unterhaltsam und gleichzeitig kompetent zu sein – wollen wir euch auch heute noch bieten. Aber natürlich hat sich GIGA mit den Entwicklungen in der Tech- und Medienwelt ebenfalls stark verändert, immer wieder neu erfunden, und auch einige Male den Besitzer gewechselt.

Trotzdem – oder gerade deswegen – ist GIGA auch heute noch eine der erfolgreichsten Seiten Deutschlands. Und darauf sind wir stolz, denn es zeigt, dass wir für euch eine der ersten Anlaufstellen für Tech- & Entertainment-Infos sind. Statt im TV begegnet ihr uns aber heute in News-Feeds oder auf YouTube, denn wir wollen euch dort erreichen, wo ihr nach Neuigkeiten und Tipps sucht.

Kurzum: Eine permanente Veränderung, und die möchten wir in den kommenden Tagen mit persönlichen Rückblicken feiern. Wir zeigen euch, was uns geprägt, begeistert und inspiriert hat. Alle Beiträge findet ihr auf unserem Themenspecial „GIGA25“.

Für euch haben wir aber noch etwas ganz Besonderes: Wir werden in den kommenden Wochen zahlreiche heiße Gewinne verlosen, darunter ein iPhone 14 Pro Max, ein Samsung Galaxy Z Fold 4, einen Gaming-PC von Medion und noch einiges mehr. Schaut dafür regelmäßig auf GIGA und folgt uns auf Facebook, YouTube oder Twitter, damit ihr nichts davon verpasst.

Damit sagen wir Danke, dass ihr uns begleitet habt, und es hoffentlich auch weiterhin tut. Auf die Vergangenheit – und auf die Zukunft!

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.