Steam versteckt eine interessante Funktion vor euch – so findet ihr sie

Steam kann schon lange mehr als nur Spiele verkaufen. Mod-Workshops, Remote-Play und verschiedene Sales – Steam bietet seinen Spielern so einiges. Doch eine lange gefragte Funktion hat der Launcher heimlich, still und leise versteckt.

Steam Facts

Versteckt und doch entdeckt – eure gesamte Spielzeit

Die Spielzeit einzelner Spiele konntet ihr schon lange in eurer Steam-Bibliothek begutachten. Doch wie viel Zeit ihr insgesamt mit Steam-Spielen verbracht habt, konnte höchstens ausgerechnet werden. Und sind wir ehrlich: Wer will das schon?

Doch was viele nicht wussten: Ihr konntet die gesamte Spielzeit schon längst sehen. Ihr müsst dafür nur den interaktiven Empfehlungsgeber von Steam besuchen. Die gesamte Spielzeit seht ihr allerdings nur am PC.

Wo ist die gesamte Spielzeit und der interaktive Empfehlungsgeber zu finden?

Um eure gesamte Spielzeit anzeigen zu lassen, könnt ihr entweder dem Link oben folgen oder im Steam-Shop nach unten scrollen. Dort wird euch irgendwann der Empfehlungsgeber vorgeschlagen. Es kann vorkommen, dass ihr ein wenig scrollen müsst, um ihn zu erreichen, weshalb wir euch den Link empfehlen.

Scrollt im Shop nach unten, um den interaktiven Empfehlungsgeber zu finden. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Sobald ihr den Empfehlungsgeber am PC öffnet, werdet ihr nicht nur eure gesamte Spielzeit auf der linken Seite finden, sondern auch euren Spielverlauf. Dieser geht zwar nicht bis zum Ende, doch ist trotzdem eine gute Gelegenheit, um in Erinnerungen zu schwelgen. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei dem User IceDragon, der diese Funktion entdeckt hat.

Auf der linken Seite des interaktiven Empfehlungsgebers findet ihr eure gesamte Spielzeit und euren Spielverlauf. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Natürlich hat der Empfehlungsgeber auch den Sinn, euch neue Spiele auf Grundlage dieser Daten zu verkaufen. Dabei könnt ihr sogar entscheiden, wie nischig, bekannt und aktuell das Spiel sein soll und nach bestimmten Tags wie Genre, Thema oder Stil suchen oder sie ausschließen. Wer weiß, vielleicht findet ihr dadurch sogar euer neues Lieblingsspiel?