Erste Folge The Last of Us 2: Hier haben sich Ellie und Dina wirklich was durch die Lappen gehen lassen

Am 13. April feierte die zweite Staffel von The Last of Us ihren Auftakt mit der ersten Episode. Inzwischen hat HBO einen Trailer zu den verbleibenden sechs Folgen veröffentlicht. Doch ein ganz bestimmtes Detail aus der ersten Folge zieht aktuell mehr Aufmerksamkeit auf sich als jede Vorschau – zumindest unter Hardcore-Fans.

The Last of Us 2: Ein Safe sorgt für ordentlich Gesprächsstoff

Wer dachte, die zweite Staffel würde ruhig starten, kennt diese Serie schlecht. Mit Ellie und Joel erneut im Fokus, erwarten uns nicht nur neue Varianten der Infizierten, sondern auch emotionale Tiefschläge – inklusive knirschender Beziehungen und moralischer Dilemmata.

Achtung, der folgende Abschnitt enthält Spoiler!

Schon die erste Episode hatte es in sich: atmosphärische Szenen, erste Konflikte – und Erkundungstouren durch verlassene Gebäude. Genau bei einer solchen Entdeckung fiel einem besonders aufmerksamen Fan ein amüsantes Detail auf (Quelle: YouTube):

Ich weiß nur, dass Ellie und Dina einen verschlossenen Safe im zweiten Stock übersehen haben. johnkimx83@YouTube.

Der YouTube-Kommentar ging viral – zum Zeitpunkt dieses Artikels wurde er rund 2.050 Mal positiv bewertet. In den Kommentarspalten scherzen Fans mittlerweile darüber, dass sie hoffen, dass sie den Safe beim zweiten Durchlauf nicht verpassen.

Damit ihr alle finden und öffnen könnt, haben wir euch in dieser Übersicht alle Standorte und Codes zusammengefasst.

Doch es bleibt nicht beim Schmunzeln: Auch ernsthafte Reaktionen auf die Episode zeigen sich überwiegend positiv. Besonders viel Lob erhält Isabela Merced, die laut vielen Zuschauern perfekt in die Rolle von Dina passt. Auch Joels kompromissloser Körpereinsatz blieb nicht unbemerkt.

Vorschau auf die kommenden Episoden

Die zweite Staffel besteht aus insgesamt sieben Episoden. Das bedeutet: Noch sechs Wochen voller Spannung, Drama und Überraschungen stehen bevor. Eine dritte Staffel von The Last of Us ist bereits bestätigt – doch bis es soweit ist, dürfen sich Fans zunächst über die offiziellen Szenen aus der restlichen zweiten Staffel freuen:

