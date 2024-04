Amazon Prime und Netflix geschlagen: Alle wollen jetzt diesen Film auf WOW sehen

So schnell kann es gehen! Vor wenigen Tagen stand noch Netflix dank The Equalizer 3 an der Spitze der deutschen Streaming-Charts, nun muss Denzel Washington seinen Spitzenplatz räumen und ihn an die Kollegen rund um Oppenheimer abgeben.

Oppenheimer ist der neue Streaming-König in Deutschland

Bei den wöchentlichen Streaming-Charts gibt es schon jetzt den nächsten Wechsel an der Spitze. The Equalizer 3 steigt vom ersten auf den zweiten Platz ab, was Netflix sauer aufstoßen wird. Der neue, von JustWatch gekürte Streaming-König in Deutschland ist jetzt WOW – und zwar dank Oppenheimer.

Das Epos rund um die Entwicklung des Manhattan-Projekts konnte schon im Sommer 2023 Millionen von Zuschauern begeistern und dieses Jahr auch bei den Oscars richtig abräumen. Seit Kurzem ist das Machwerk von Christopher Nolan auch im Streaming-Abo von WOW inkludiert und scheint in Deutschland gerade so richtig Fahrt aufzunehmen.

Für viele ist Oppenheimer ganz klar der Film des Jahres 2023. Wer ihn bislang nicht gesehen hat, kann sich einen ersten Eindruck durch den Trailer verschaffen:

Oppenheimer | Trailer deutsch #2

Für wen lohnt sich Oppenheimer?

Mit einer Laufzeit von rund drei Stunden ist Oppenheimer ganz klar kein Film, den man sich mal kurz nach Feierabend reinziehen kann. Die Geschichte rund um den namensgebenden amerikanischen Wissenschaftler ist jedoch für Filmliebhaber dennoch ein absolutes Muss – das beweisen auch die IMDb-Wertung von 8,3 von 10 möglichen Punkten und der Score von 93 Prozent auf Rotten Tomatoes.

Wer übrigens noch kein WOW-Abo hat, kann gerade dank eines tollen Bundle-Angebots mit Waipu ordentlich Geld sparen:

Oppenheimer wirbelt die Streaming-Charts wieder etwas durcheinander. Die Silbermedaille verteidigt nun Netflix mit The Equalizer 3, Disney+ kann sich mit Poor Things immerhin noch ein Platz auf dem Treppchen sichern. Road House von Amazon Prime Video hingegen kann das nicht mehr von sich behaupten – hier reicht es nur noch für Platz 4. Doch diese Platzierungen sind nicht in Stein gemeißelt, wie auch der rasante Aufstieg von Oppenheimer unter Beweis stellt. Gut möglich, dass wir in wenigen Tagen schon wieder einen neuen Streaming-König krönen.

