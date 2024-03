Dragon's Dogma 2: Drachenpest heilen und entdecken

Drachenpest ist eine Krankheit in Dragon's Dogma 2, die nur eure Vasallen befallen kann. Wenn ihr sie nicht frühzeitig entdeckt und handelt, kann sie verheerende Auswirkungen haben. Wie ihr Drachenpest heilen und entdecken beziehungsweise ihre Auswirkungen beseitigen könnt, erfahrt ihr an dieser Stelle.

Auswirkungen der Drachenpest

Solltet ihr nach einer Rast in einem Gasthaus eine Zwischensequenz zu sehen bekommen, bei der einer eurer Vasallen sich in einen schwarzen Drachen mit roten Augen verwandelt, dann ist bei euch gerade die Drachenpest ausgebrochen.

Alle NPCs in eurem Umkreis werden getötet und liegen am Boden. Dies betrifft auch eure anderen Vasallen in der Gruppe. Wenn euch dies ohne Vorwarnung trifft, ist dies natürlich sehr ärgerlich. Allerdings ist alles nicht so schlimm, wie es auf den ersten Blick scheint.

Drachenpest heilen

Sollten bei euch alle NPCs im Umkreis tot sein, dann reist zu einem anderen Ort und rastet in einem Gasthaus oder in eurem Haus. Nach ein paar Tagen werden alle normalen NPCs automatisch wiederbelebt, verschwendet also keine Lazarussteine dafür. Nur wichtige NPCs und Charaktere, die relevant für Nebenquests und Aufträge sind, müsst ihr eventuell selbst wiederbeleben.

Besucht in so einem Fall die Leichenhäuser in Vernworth oder Bakbattahl (je nachdem in welcher Region die Drachenpest ausbrach) und überprüft die Liste der Toten beim Bestatter. Sollten es doch noch recht viele sein, solltet ihr den Nutzen des ewigen Lazarussteins in Erwägung ziehen. Diesen Gegenstand erhaltet ihr nach der Lösung aller Sphinx-Rätsel. Tötet dann anschließend die Sphinx, um den Schlüssel für die große Truhe hinter ihr zu bekommen, darin befindet sich diese Belohnung.

Der ewige Lazarusstein belebt alle Gefallenen im Umkreis auf einmal wieder. Ihr könnt ihn auch in einem Leichenhaus nutzen, um dort alle NPCs auf einen Schlag wiederzubeleben. Wenn ihr mit „Den Sensenmann verhöhnt“ eine der Trophäen und Erfolge von Dragon's Dogma 2 freischalten wollt, solltet ihr diese ohnehin einmal im Spielverlauf machen.

Mit einem ewigen Lazarusstein könnt ihr alle Toten im Umkreis auf einmal wiederbeleben (Bildquelle: Capcom/GIGA)

Macht euch keine Sorgen darüber, dass Quests abgebrochen werden, wenn die Drachenpest ausbricht. So lange ihr relevante NPCs für diese Quests wiederbelebt, könnt ihr sie ganz normal fortführen.

Drachenpest entdecken

Das Spiel verrät es euch zwar nicht, aber es ist möglich, die Drachenpest bei euren Vasallen frühzeitig zu entdecken. Beachtet hier folgende Symptome:

Vasallen mit der Drachenpest haben rote Augen , die flackern und pulsieren, wenn ihr genau hinschaut. Um dies zu überprüfen, gebt euren Vasallen den Befehl „Halt!“ (Richtungstatse nach rechts drücken) und positioniert die Kamera so vor ihrem Gesicht, dass ihr ihnen genau in die Augen schauen könnt. Ihr könnt es auch mit dem Foto-Modus machen, allerdings seht ihr dann das Flackern der Augen nicht. Und bedenkt auch, dass rote Augen eine Option bei der Charaktererstellung eines Vasallen sind. Nicht jeder Vasall mit roten Augen hat also die Drachenpest. Bei solchen Vasallen pulsieren und flackern die Augen dann nicht.

, die flackern und pulsieren, wenn ihr genau hinschaut. Um dies zu überprüfen, gebt euren Vasallen den Befehl „Halt!“ (Richtungstatse nach rechts drücken) und positioniert die Kamera so vor ihrem Gesicht, dass ihr ihnen genau in die Augen schauen könnt. Ihr könnt es auch mit dem Foto-Modus machen, allerdings seht ihr dann das Flackern der Augen nicht. Und bedenkt auch, dass rote Augen eine Option bei der Charaktererstellung eines Vasallen sind. Nicht jeder Vasall mit roten Augen hat also die Drachenpest. Bei solchen Vasallen pulsieren und flackern die Augen dann nicht. Ein weiteres Symptom ist es, wenn sich Vasallen von Zeit zu Zeit krümmen oder sich an den Kopf fassen, als hätten sie Kopfschmerzen. Benutzt auch hier am besten den Befehl „Halt!“ und beobachtet sie für eine Weile ganz genau, um solche Auffälligkeiten zu entdecken.

Benutzt auch hier am besten den Befehl „Halt!“ und beobachtet sie für eine Weile ganz genau, um solche Auffälligkeiten zu entdecken. Drachenpest wird nicht als Statusveränderung bei euren Vasallen angezeigt.

Sobald ihr einen Vasallen rekrutiert habt, der die Drachenpest hat, kann dieser unverzüglich einen anderen Vasallen in eurer Party anstecken. Dies kann aber auch erst später passieren. Es ist unterschiedlich von Fall zu Fall.

Habt ihr dank dieser Symptome einen Vasall mit Drachenpest entdeckt, dann ergreift ihn mit der R2/RT-Taste und schmeißt ihn in den nächsten Abgrund oder ins Wasser, damit sie verloren gehen. So entfernt ihr sie aus eurer Gruppe. Ihr müsst dann aber trotzdem gut eure anderen Vasallen beobachten, ob sie vielleicht schon infiziert sind. Wollt ihr auf Nummer sicher gehen, tauscht ihr eure gesamte Gruppe aus. Euren Hauptvasall tötet ihr dabei erst und holt ihn dann bei einem Riftstein wieder ab.

