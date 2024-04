Dragon’s Dogma 2: Alle Sucher-Medaillons finden (Karte & Video)

In der Welt von Dragon's Dogma 2 sind ganze 240 Sucher-Medaillons versteckt, die ihr für verschiedene Belohnungen sammeln könnt. Wie ihr euch die Suche so einfach wie möglich macht und alle Medaillons finden könnt, zeigen wir euch an dieser Stelle mit Karte und Video.

Alle 240 Sucher-Medaillons finden

Sucher-Medaillons gehören zu den Sammelobjekten in Dragon's Dogma 2. Es handelt sich dabei um kleine runde Medaillen, die in allen Ecken der Spielwelt versteckt herumliegen. Ihr könnt sie einfach einsammeln, dann wandern sie in euer Inventar.

Bevor ihr euch gezielt auf die Suche nach ihnen macht, beachtet folgende Tipps, um euch die Suche so einfach wie möglich zu machen:

Es lohnt sich, den Illusionisten freizuschalten. Sobald ihr diese Klasse auf Stufe 3 gelevelt habt, schaltet ihr die Fähigkeit „Entdeckung" frei. Rüstet ihr sie aus, hört ihr immer ein Geräusch, wenn ihr euch in der Nähe eines Sucher-Medaillons befindet. Je näher ihr kommt, desto häufiger und in kürzeren Abständen wird das Geräusch wiedergegeben. Zudem blinken die Medaillons dann in der Entfernung, womit ihr sie noch leichter orten könnt.

Da sich manche der Sucher-Medaillons an erhöhten Orten befinden, solltet ihr die Kernfertigkeit „Levitation" des Magiers und Erzmagiers bei der Suche nutzen. Diese lässt euch ein paar Meter nach oben schweben. Auch der Drachenstich beziehungsweise Drachenstoß der Mystischen Klinge ist praktisch, da euch diese Fertigkeit nach vorne schießen und Abgründe überwinden lässt. Tipp: Schaltet den Kriegsmeister frei, dann könnt ihr die Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kernfertigkeiten mehrerer Klassen gleichzeitig benutzen.

Nachts gestaltet sich die Suche nach den Medaillons leichter. Sie leuchten nämlich auffällig im Dunkeln und zudem steigt etwas Rauch von ihnen auf.

Wie viele Sucher-Medaillons ihr schon gefunden habt, könnt ihr im Menü unter Chronik → Abenteuer-Logbuch → Erkundung der Welt → Gefundene Sucher-Medaillons einsehen.

Merkt euch unbedingt den ersten Fundort eines Sucher-Medaillons in eurem Spiel. Für die Lösung eines Sphinx-Rätsels müsst ihr später zu diesem Ort zurückkehren. An der Stelle werdet ihr dann das Finder-Medaillon einsammeln können. Macht euch am besten einen Screenshot.

Belohnungen für die Suche

Die gesammelten Sucher-Medaillons könnt ihr für verschiedene Belohnungen bei NPCs der Laufbahngilde in Vernworth, Ruhestadt und Bakbattahl abgeben. Auch die NPCs mancher Gasthäuser nehmen sie entgegen. Sprecht sie an und wählt den Punkt „Sucher-Medallions übergeben“ aus.

Folgende Belohnungen gibt es:

1 Sucher-Medaillon: Reisestein

Reisestein 5 Sucher-Medaillons: Ring der Unerbittlichkeit (Erhöhte Chance, Gegner durch Angriffe ins Wanken zu bringen)

Ring der Unerbittlichkeit (Erhöhte Chance, Gegner durch Angriffe ins Wanken zu bringen) 15 Sucher-Medaillons: Ring des Triumphs (Erhöht maximale Gesundheit, Ausdauer und das Gewicht, das ihr tragen könnt, geringfügig)

Ring des Triumphs (Erhöht maximale Gesundheit, Ausdauer und das Gewicht, das ihr tragen könnt, geringfügig) 30 Sucher-Medaillons: Wünschelrutendorne (Dolche)

Wünschelrutendorne (Dolche) 50 Sucher-Medaillons: Dämmernder Stern (Kopfschutz)

Dämmernder Stern (Kopfschutz) 70 Sucher-Medaillons: Ring des Überflusses (Erhöht etwas das Gewicht, das ihr tragen könnt)

Ring des Überflusses (Erhöht etwas das Gewicht, das ihr tragen könnt) 90 Sucher-Medaillons: Umhang des Siegers

Umhang des Siegers 120 Sucher-Medaillons: Ewiger Bund (Maximiert die Zuneigung zur Person, der ihr den Ring gebt)

Ewiger Bund (Maximiert die Zuneigung zur Person, der ihr den Ring gebt) 150 Sucher-Medaillons: Charmantes Korsett (Rüstung)

Charmantes Korsett (Rüstung) 180 Sucher-Medaillons: Macht der Legion (Stab für Magier)

Macht der Legion (Stab für Magier) 220 Sucher-Medaillons: Ring der Bestrebung (Erhöht ein klein wenig die erhaltenen DP nach Kämpfen)

Unserer Meinung nach lohnt sich der Aufwand für diese Belohnungen nicht wirklich. Vor allem der Ring für 220 Medaillons ist recht enttäuschend, da ihr zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich kaum einen Mangel an Disziplinpunkten haben werdet. Beachtet zudem, dass es ausreicht, 80 Sucher-Medaillons zu sammeln, um mit „Der Sammler“ eine der Trophäen und Erfolge von Dragon’s Dogma 2 freizuschalten.

Fundorte im Video

Falls ihr einen Video-Guide für sie Suche nutzen wollt, nutzt das folgende YT-Video des Kanals „Gaming with Abyss“. Darin sind alle 240 Fundorte enthalten.

Fundorte auf der Karte

Wenn ihr lieber einer Karte für die Suche nutzen wollt, dann nutzt die interaktive Karte von mapgenie.io. Hier sind alle 240 Fundorte markiert. Zudem findet ihr hier auch genaue Ansichten für einzelne Dungeons und Höhlen, da sich auch in diesen viele der Sucher-Medaillons befinden.

Auf der folgenden Karte sind alle Fundorte von Sucher-Medaillons auf der Oberwelt markiert:

Fundorte aller Sucher-Medaillons in Dragon’s Dogma 2 (Bildquelle: mapgenie.io)

