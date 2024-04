Dragon's Dogma 2: Alle Goldkäfer finden (Karte & Video)

Goldkäfer gehören zu den Sammelgegenständen in Dragon's Dogma 2 und sind äußerst praktisch, denn sie erhöhen eure Tragekapazität dauerhaft, so dass ihr mehr Gegenstände auf einmal tragen könnt. An dieser Stelle zeigen wir euch die Fundorte aller 82 Goldkäfer, damit ihr keine verpasst.

Dragon's Dogma 2 Facts

Alle 82 Goldkäfer finden

Goldkäfer sind Verbrauchsgegenstände, die ihr mit dem Erweckten aus dem Inventar heraus benutzen könnt. Jeder konsumierte Goldkäfer erhöht eure Traglast dauerhaft um 0,15 kg. Wenn ihr also alle 82 Goldkäfer finden könnt, lässt sich eure Tragekapazität permanent um 12,3 kg steigern.

Goldkäfer hängen in den aller meisten Fällen an Bäumen, manchmal aber auch an Steinen oder aber sie sitzen direkt am Boden. Es bietet sich an, vor allem nachts auf die Suche nach ihnen zu gehen, da sie im Dunkeln leuchten und so am leichtesten zu entdecken sind. Beachtet auch, dass, anders als bei Sucher-Medaillons, manchmal eure Vasallen sie vor euch entdecken und einsammeln. Überprüft also regelmäßig die Inventare eurer Vasallen.

Nicht alle Goldkäfer findet ihr einfach so in der Spielwelt, ein paar wenige bekommt ihr auf anderem Wege. Dazu gehören:

Ihr bekommt einen Goldkäfer als Abschlussbelohnung für die Nebenquest „Das Geschenk des Gebens„.

Der wandernde Händler Mubarak verkauft euch einen Goldkäfer für 5.000 G. Er hält sich meistens im Norden von Battahls auf.

Der wandernde Händler Angus verkauft euch einen Goldkäfer für 5.000 G. Er hält sich meistens auf dem Weg zwischen Melve und Vernworth auf.

Der wandernde Händler Folkes verkauft euch einen Goldkäfer für 5.000 G. Er hält sich entweder in Ruhestadt oder auf den Burgmauern beim alten Schlachtfeld nordöstlich von Ruhestadt auf.

Karte mit allen Fundorten

Auf der folgenden Karte der Seite mapgenie.io sind die Fundorte aller 82 Goldkäfer markiert. Ihr findet sie ausschließlich auf der Oberweltkarte. In Höhlen und Dungeons könnt ihr keine goldenen Käfer entdecken.

Fundorte aller Goldkäfer in Dragon's Dogma 2 (Bildquelle: mapgenie.io)

Video mit allen Fundorten

Wenn euch ein Video-Guide mit den Fundorten der Goldkäfer lieber ist, werft einen Blick in das folgende Video des YT-Kanals „Arbuckle“:

