Nur 2,49 Euro: Steam-Hit liefert eine absolut einmalige RPG-Erfahrung

Ein absolutes Top-RPG kostet auf Steam gerade nur mickrige 2,49 Euro. Dafür bekommt ihr ein einmaliges Pixel-Abenteuer mit packender Story und einem fantastischen Soundtrack. Undertale sollte in keiner Steam-Bibliothek fehlen.

Dieses Steam-RPG hat mich komplett überrascht

Manchmal kommt ein Spiel daher, das eigentlich nach nichts aussieht, aber mich dann komplett aus den Socken haut. Eines dieser Spiele ist Undertale. Ich hab mir das RPG irgendwann auf Steam gekauft und dann prompt vergessen. Ein paar Monate später habe ich es dann doch gestartet und es hat mich nicht mehr losgelassen.

In Undertale spielt ihr einen Menschen, der in einen Berg voller Monster gefallen ist. Dort warten viele skurrile Gestalten auf euch, manche freundlich, andere nicht. Die Besonderheit an Undertale ist aber: Ihr müsst eure Feinde nicht zwingend besiegen, um siegreich zu sein. Wenn ihr nicht kämpfen wollt, könnt ihr euch auch mit ihnen anfreunden.

Undertale ist auf Steam jetzt um 75 Prozent reduziert und kostet nur 2,49 Euro. Beim Originalpreis von 9,99 Euro ist das RPG bereits weit weg von den grausigen 70-Euro-Preisen der AAA-Welt. Beim aktuellen Sparpreis können neugierige Gamer aber wirklich nichts falsch machen. Das Angebot gilt noch bis zum 11. Juli.

Schaut euch hier den Trailer für Undertale an:

Undertale: Release-Trailer

Undertale wird von Steam-Spielern verehrt

Aber warum ist Undertale denn jetzt so gut? Das Rollenspiel hat eine schlichte Grafik, die aber voller Charme steckt. Das liegt auch an den Charakteren, die zwar nicht vertont sind, aber trotzdem unglaublich sympathisch und liebenswert sind. Auch die Story steckt voller Herz und überrascht mit vielen Wendungen – einige haben mich dazu gebracht viele Stunden auf YouTube und Reddit zu verbringen, um wirklich alle Geheimnisse zu ergründen.

Selbst wenn ihr Kämpfe gewaltfrei lösen wollt, erwarten euch spaßige Bullet-Hell-Kämpfe, die von einem absolut umwerfenden Soundtrack untermalt werden. Ihr müsst auch nicht allein auf meine Meinung vertrauen. Das Spiel steht auf Steam bei zu 96 Prozent positiven Reviews. Ich kann es nur noch einmal sagen: Spielt endlich Undertale!

