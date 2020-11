Diese 28 Indie-Spiele stellen selbst AAA-Games in den Schatten

Nicht nur bei TTT seid ihr ein Verräter, der seine Freunde ins Jenseits schicken will. Auch Among Us bietet euch die Möglichkeit, euren Freunden endlich nach allen Regeln der Kunst in den Rücken zu fallen. Ihr seid Mitglied einer Raumschiff-Crew, die Wartungsaufgaben und Forschungen nachgeht. Nur gibt es ein Problem: Einer oder mehrere Mitglieder an Bord sind Verräter, die alle anderen einen Kopf kürzer machen wollen. Das schöne daran: Fürs Smartphone ist das Spiel kostenlos, auf Steam bekommt ihr es für einen Apfel und ein Ei – und es unterstützt Crossplay. Es ist leicht verständlich und sehr fesselnd, besonders, wenn die ersten Anschuldigungen fallen. Zwar ist Among Us schon 2018 erschienen, erlebte seinen Hype aber erst 2020 während der Corona-Pandemie. Wenn man den ganzen Tag zuhause sitzt, wird man anscheinend doch verrückt. Zumindest verrückt genug, um seine Freunde zu erdolchen ...

Hier könnt ihr Among Us kostenlos herunterladen: