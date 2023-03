Samsung hat mit den Galaxy-S23-Smartphones vorgelegt und feiert damit einen riesigen Erfolg. Doch nicht jeder möchte sich ein so teures Smartphone kaufen, sondern begnügt sich mit einem Smartphone der Mittelklasse. Jetzt wurde bekannt, wann die neue A-Klasse vorgestellt wird. Lange müssen wir nicht mehr warten.

Samsung Galaxy A34 und A54 kommen bald

In den letzten Wochen sind sehr viele Informationen zu den neuen A-Klasse-Smartphones von Samsung durchgesickert. Mit dem Galaxy A34 und Galaxy A54 kündigen sich zwei Modelle an, die die Mittelklasse erobern wollen. Besonders das Galaxy A50 bis 53 sind echte Smartphone-Lieblinge geworden. Mit dem Galaxy A54 möchte Samsung noch mehr überzeugen. Jetzt steht auch der Termin für die Vorstellung fest. Bereits am 15. März werden die neuen Mittelklasse-Handys laut der immer relativ zuverlässigen Quelle vorgestellt:

Das ist fast genau ein Jahr nach dem Galaxy A33 und A53. Zuvor wurde erwartet, dass die neuen Smartphones schon im Januar vorgestellt werden. Daraus wurde nichts. Doch jetzt gibt es einen neuen Termin, der gut passen würde.

Besonders das Galaxy A54 soll von Samsung wieder ordentlich verbessert worden sein. Dazu gehört ein schnellerer Prozessor, der kürzlich schon vorgestellt wurde, und eine neue Optik im Galaxy-S23-Design. Geleakte Bilder zeigen aber auch, dass die Rahmen um den Bildschirm weiterhin sehr breit bleiben. Im Vergleich dazu wirkt das neue Honor Magic 5 Lite mit seinem Dual-Edge-Display wie aus einer anderen Klasse, dabei ist es sogar viel günstiger.

Samsung Galaxy A34 und A54: Die Preisfrage

Samsung hat das Galaxy A33 (Test) für 369 Euro und das Galaxy A53 (Test) für 449 Euro auf den Markt gebracht. Es wird wirklich interessant sein zu sehen, ob die Preise steigen. Für das Galaxy S23 verlangte Samsung schließlich auch etwas mehr. Wenn ihr das nicht zahlen wollt, dann wäre das aktuelle Galaxy A53 eine gute Wahl. Dieses ist mittlerweile schon deutlich im Preis gefallen (bei MediaMarkt anschauen).