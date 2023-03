Bis zum 26. März 2023 müssen Autofahrer an vielen Shell-Tankstellen nicht mehr den vollen Preis bezahlen. Sie erhalten einen Rabatt über 3 Cent pro Liter. Der geringere Preis wird bis zu einer Menge von 70 Liter gewährt. An der Kasse muss eine App mitsamt Barcode vorgezeigt werden.

Shell: Rossmann-App bietet Tankrabatt

Auch wenn sich die Preise an der Tankstelle im Vergleich wieder etwas beruhigt haben, kann von wirklich günstigem Benzin und Diesel in Deutschland nicht die Rede sein. Umso besser, wenn Autofahrer mit einem kleinen Tankrabatt die Preise zumindest etwas nach unten drücken können. Dazu hat die Drogeriekette Rossmann gerade eine neue Aktion gestartet. Sie wird in Kooperation mit Shell durchgeführt.

Um den Tankrabatt zu erhalten, müssen Kunden im Grunde nur die App von Rossmann auf ihrem Smartphone installiert haben. Sie steht sowohl für Android-Handys als auch für iPhones kostenlos bereit. Anschließend wird zu einer der teilnehmenden Shell-Tankstellen gefahren und wie sonst üblich getankt.

Hier gibt es die Rossmann-App für Android:

Rossmann - Coupons & Angebote Dirk Rossmann GmbH

iPhone-Besitzer erhalten die App bei Apple:

Rossmann Dirk Rossmann GmbH - Drogerie

An der Kasse wird dann die App geöffnet und ein Barcode vorgezeigt. Dieser ist im Aktionsbereich der App zu finden. Der Barcode wird vom Personal gescannt und pro Liter Benzin- oder Dieselkraftstoff zahlen Autofahrer 3 Cent weniger als sonst (Quelle: Rossmann).

Der Rabatt wird bis zu einer Menge von 70 Liter pro Tankfüllung gewährt. Wichtig: Bei Zahlung über Shell SmartPay oder mit der Shell Card gibt es keinen Tankrabatt. Auch mit der Shell-Preisgarantie oder dem Shell-V-Power-SmartDeal kann die Aktion nicht kombiniert werden.

Tankrabatt bei Shell bis zum 26. März

Die Rossmann-Aktion lässt sich im Zeitraum zwischen dem 1. und 26. März 2023 nutzen. Autofahrer sollten wie immer daran denken, dass der Spritpreis je nach Uhrzeit und Tag teils deutlich variieren kann. Aktuelle Preise lassen sich gut über unsere Tanken-App einsehen.

