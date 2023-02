Xiaomi hat drei neue Top-Smartphones vorgestellt und damit für ordentlich aufsehen gesorgt. Doch das chinesische Unternehmen deckt damit nur die Preisspanne von 500 bis 1.200 Euro ab. Bald kommen vier weitere Xiaomi-Handys nach Deutschland, die deutlich günstiger sind und trotzdem eine ordentliche Ausstattung besitzen. Darauf könnt ihr euch jetzt schon freuen.

Xiaomi Facts

Diese Redmi-Smartphones von Xiaomi kommen nach Deutschland

Nachdem Xiaomi seine neuen Xiaomi-13-Smartphones vorgestellt hat, könnten bald weitere Modelle folgen, die sich im unteren Preissegment bis 500 Euro ansiedeln. Es wird sich dabei um die Redmi-Note-12-Modelle handeln, die in China schon seit Oktober 2022 erhältlich sind. Ein neuer Leak verrät, welche Versionen nach Europa und somit auch Deutschland kommen. Besonders das normale Redmi Note 12, aber auch das Redmi Note 12 Pro+ sind interessant:

Das Redmi Note 12 wird demnach in einer 4G- und 5G-Version erscheinen und jeweils ein AMOLED-Display mit 120 Hz besitzen. Dadurch dürfte die Darstellung und sichtbare Leistung noch einmal besser ausfallen. Das Top-Modell Redmi Note 12 Pro+ ist noch einmal besser ausgestattet und besitzt nicht nur eine 200-MP-Kamera, sondern auch die 120-Watt-Schnellladefunktion, mit der der Akku in kürzester Zeit aufgeladen werden kann. Generell haben alle vier Modelle einen großen 5.000-mAh-Akku, was eine lange Laufzeit garantiert. Xiaomi scheint eine gut ausbalancierte Auswahl getroffen haben, die nach Europa kommt.

Das erwartet euch mit dem Redmi Note 12 Pro+:

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+: Preis-Leistungs-Kracher vorgestellt

Erste Preise für Xiaomi-Handys durchgesickert

Kürzlich sind schon erste Preise für die neuen Redmi-Note-12-Smartphones für Europa aufgetaucht. Genau wie bei vielen anderen Herstellern werden die neuen Modelle von Xiaomi wohl auch etwas teurer. Das Redmi Note 12 5G soll bei 299 Euro starten. Das wären 20 Euro mehr als beim Vorgänger. Das Redmi Note 12 Pro soll 30 Euro und das Redmi Note 12 Pro+ 50 Euro mehr kosten. Das Top-Model soll bei 499 Euro liegen und wäre damit so teuer wie noch nie. Ob der Preis für die Hardware gerechtfertigt ist, wird sich nach dem Marktstart zeigen müssen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.