Samsung dominiert aktuell den Markt von Falt-Handys. Besonders die Flip-Serie ist ein riesiger Erfolg. Mit dem Oppo Find N2 Flip kommt Samsung aber jetzt in Bedrängnis, denn der chinesische Konkurrent macht vieles besser und verlangt dabei sogar weniger Geld. Zumindest hierzulande gibt es aber einen riesigen Nachteil. Wir konnten uns das Oppo Find N2 Flip jetzt anschauen.

Oppo Find N2 Flip im Hands-On-Video

Es war nur eine Frage der Zeit, bis Samsung anständige Konkurrenz für seine Falt-Handys bekommt. Mit dem Oppo Find N2 Flip ist nun genau so ein Handy für den europäischen Markt vorgestellt worden. Es kostet mit 999 Euro 100 Euro weniger als das Samsung Galaxy Z Flip 4 (Test) und hat mehr drauf. Beispielsweise besitzt das Oppo-Handy ein riesiges Außendisplay, mit dem sich wirklich etwas anfangen lässt. Samsung setzt auf einen sehr kleinen Bildschirm, der im Grunde kaum zu gebrauchen ist. Hier stellt die chinesische Konkurrenz den Mehrwert deutlicher hervor.

Weiterhin hat Oppo es wohl geschafft, die Kerbe im 6,8-Zoll-Falt-Display fast unsichtbar zu gestalten. In ersten Videos sieht man den Vorteil direkt. Ob der faltbare Bildschirm auf Dauer so bleibt, wird sich zeigen müssen. Das innere Display arbeitet mit maximal 120 Hz und ist bis zu 1.600 Nits hell. Das äußere 3,26-Zoll-Display arbeitet mit bis zu 60 Hz und wird maximal 900 Nits hell. Ansonsten ist das Find N2 Flip technisch sehr gut ausgestattet. Ihr bekommt einen MediaTek Dimensity 9000 Plus als Prozessor, der mehr als genug Leistung für den Alltag besitzt. Dazu gibt es 8 GB RAM und 256 GB internen Speicher. Bei der Kamera gibt es Unterstützung von Hasselblad, sodass mit einer guten Bildqualität gerechnet werden darf. Der Akku ist mit 4.300 mAh zudem sehr groß und lässt sich mit bis zu 44 Watt auch schnell wieder aufladen.

Oppo installiert Android 13 und ColorOS in der neuesten Version vor. Zudem garantiert das chinesische Unternehmen fünf Jahre Sicherheitsupdates und vier Jahre ColorOS-Updates. Mit Letzterem sind nicht unbedingt Android-Versionsupdates gemeint. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied im Vergleich zu Samsung.

Im Video wird das Oppo Find N2 Flip vorgestellt:

Oppo Find N2 Flip nicht in Deutschland

So attraktiv das Oppo Find N2 Flip auch wirkt. Ihr könnt das Smartphone wegen des Verkaufsverbots in Deutschland nicht kaufen. Es wird aber in Europa für 999 Euro verkauft, sodass ihr es beispielsweise bei Amazon im EU-Umland bestellen könnt, wenn ihr eine Kreditkarte habt.