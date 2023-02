Microsoft will den Suchmaschinen-Platzhirschen Google von seinem Thron stoßen. Nachdem die Bing-Suche mit der Künstlichen Intelligenz von OpenAI ausgestattet wurde, gibt es den Bing-Chatbot nun auch für Android-Smartphones und iPhones.

Die Chatbot-Funktion wird in die mobile Suche von Microsoft integriert. Zudem findet die Künstliche Intelligenz ihren Weg in die Apps von Skype sowie den Browser Edge.

Microsoft führt Chatbot in Apps ein

Derzeit ist die Chatbot-Funktion in der Bing-Suchmaschine nur für ausgewählte Nutzer verfügbar. Wer das Feature testen möchte, muss sich in eine Warteliste eintragen. Nach und nach werden neue Nutzer für das Chat-KI-Feature freigeschaltet. Neben den bekannten, normalen Suchergebnissen zeigt Bing KI-generierte, ausformulierte Antworten zu Suchanfragen im Browser-Fenster an.

Die App gibt es hier kostenlos zum Download für Android und iOS:

Microsoft Bing Suchen Microsoft Corporation

Microsoft Bing Search Microsoft Corporation

Nutzer, die bereits auf den Chatbot zugreifen können, finden die Funktion in der Bing-App hinter dem Bing-Symbol. Im Edge-Browser findet man die Funktion auf der Startseite. Einmal angetippt, kann man die Chat-Sitzung starten und verschiedene Fragen eintippen oder über das Smartphone-Mikrofon einsprechen. Bing zeigt Ergebnisse nicht nur als Text an, sondern kann sie auch vorlesen. In der Skype-App kann man die KI zu einer Chat-Sitzung einladen. Es werden über 100 Sprachen unterstützt.

Bing-Chatbot per App auf dem Smartphone nutzen

Für die Ergebnisse werden verschiedene Quellen aus dem Internet zusammengefasst. Entsprechende Links finden sich unter jeder Antwort des Bing-Chatbots. So sollen sich Nutzer das Zusammensuchen der Informationen auf einzelnen Seiten sparen.

Mit der Integration der KI-Chat-Funktion in seinen Online-Diensten will Microsoft nicht nur seine Marktanteile im Suchmaschinenbereich vergrößern, sondern auch wieder größer im Browser-Geschäft mitspielen. Derzeit ist das Unternehmen in den Nutzerzahlen noch weit abgeschlagen hinter der Google-Suche sowie dem Google-Chrome-Browser.

Auch Google plant seinen Vorstoß in den Bereich der KI-unterstützten Suchmaschine. An anderer Stelle erklären wir die Unterschiede zwischen Googles Bard AI und der KI, die Microsoft einsetzt.

