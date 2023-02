Google hat eine Reihe neuer Funktionen für Android und Wear OS angekündigt. Sie sollen das Zusammenspiel zwischen Smartphones, Smartwatches und Kopfhörern verbessern. Unter anderem gibt es eine verbesserte Geräuschunterdrückung, ein neues Widget für Google Keep und Notizen in PDF-Dateien.

Android: Google stellt neue Funktionen vor

Im Rahmen des gerade angelaufenen Mobile World Congress hat Google einige nützliche Funktionen für Android vorgestellt. Diese sollen auf dem Smartphone, aber auch auf Smartwatches mit Wear OS für mehr Produktivität und Konnektivität sorgen. Für Kopfhörer bietet das Update ebenfalls kleinere Verbesserungen.

Unter anderem steht für Google Keep (Google Notizen) ein neues Widget bereit, mit dem To-do-Listen bequem auf dem Homescreen abgehakt werden können. Notizen und Aufgabenlisten lassen sich auch über eine kompatible Smartwatch vom Handgelenk aus diktieren. Hinzu kommen zwei neue Shortcuts für Wear-OS-Uhren, um Notizen schneller erstellen zu können.

Für Google Meet hat der Konzern an einer verbesserten Geräuschunterdrückung gearbeitet. Ablenkende Hintergrundgeräusche sollen herausfiltert werden, während Nutzer in Besprechungen sind.

In der Google-Drive-App lassen sich nun Anmerkungen und Notizen in PDF-Dateien einfügen. Dazu stehen verschiedene digitale Stifte und Textmarker bereit.

Über Fast Pair lassen sich Bluetooth-Kopfhörer außerdem schneller mit einem Chromebook verbinden. Falls sie auf dem Android-Handy bereits eingerichtet wurden, muss das auf dem Chromebook nicht erneut durchgeführt werden.

Im Video: Das bietet Android 13.

Android mit neuen Emoji-Kombinationen

In der Emoji Kitchen von Android lassen sich nun neue Emoji-Kombinationen erstellen und als Sticker über die Gboard-Tastatur teilen. Emojis und neue Tap-to-Pay-Animationen stehen in Kürze auch Kunden von Google Wallet zur Verfügung. Laut Google „helfen“ diese dabei, Transaktionen zu bestätigen (Quelle: Google-Blog The Keyword Deutschland).

