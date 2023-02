Google hat mit den Pixel-Smartphones zuletzt große Erfolge gefeiert und will bald mit einem weiteren Modell nachlegen. Bei einer Zulassungsbehörde ist jetzt ein unbekanntes Pixel-Handy aufgetaucht, was für Aufregung sorgt. Dahinter könnten sich zwei Modelle verbergen.

Google Facts

Google Pixel 7a oder Pixel Fold kommen

Es wird schon länger darüber spekuliert, dass nach dem Pixel 7 und Pixel 7 Pro (Test) schon in Kürze ein neues Google-Handy vorgestellt wird. Das bestätigt die Zulassungsbehörde FCC in den USA. Dort ist ein bisher unbekanntes Smartphone in vier Auskoppelungen aufgetaucht (Quelle: 9to5Google). Es handelt sich dabei um ein Smartphone, welches aber mit unterschiedlichen Mobilfunkmodulen für verschiedene Netze ausgestattet ist. Alle Modelle verweisen aufeinander und gehören laut der Beschreibung zusammen.

Die große Frage ist jetzt, um welches Google-Handy es sich handelt. Am wahrscheinlichsten wäre das schon mehrfach aufgetauchte Pixel 7a, welches die Nachfolge des Pixel 6a antritt. Das Handy ist extrem beliebt und verkauft sich hervorragend. Es ist regelmäßig bei Amazon auf dem ersten Platz der Smartphone-Bestseller zu finden. Das Pixel 7a könnte sogar noch attraktiver werden, da dort ein 90-Hz-Display zum Einsatz kommen soll. Damit wäre der im Pixel-6a-Test von mir angeführte größte Nachteil beseitigt und das Handy eine klare Empfehlung.

Alternativ könnte es sich bei dem unbekannten Google-Handy auch um ein faltbares Gerät handelt, welches zuvor in der Gerüchteküche schon aufgetaucht ist. Dieses soll dem Stile des Samsung Galaxy Z Fold 4 folgen und aufgeklappt zu einem kleinen Tablet werden.

So gut ist das Google Pixel 7 Pro:

Pixel 7 Pro im Test: An den richtigen Stellschrauben gedreht Abonniere uns

auf YouTube

Wann kommt das neue Google-Handy?

Wenn ein neues Handy bei der Zulassungsbehörde FCC auftaucht, dann dauert es nur noch wenige Wochen bis zur finalen Vorstellung und Markteinführung. Denkbar wäre wieder eine Vorstellung im Rahmen der Google I/O, die im Mai stattfindet. Dort könnten das Pixel 7a oder Pixel Fold enthüllt werden.