Standardmäßig werden bei Windows rechts unten in der Taskleiste das Datum sowie die Uhrzeit angezeigt. Kann man die Anzeige ausblenden?

Die Datumangabe wird seit den Anfangstagen von Windows eingeblendet. Falls euch die Angabe stört, könnt ihr die Uhrzeit und das Datum verschwinden lassen. So bleibt die Taskleiste sauber.

Windows 10: Uhrzeit und Datum in der Taskleiste ausblenden

Nutzt man mehrere Bildschirme, findet man die Information auf allen Monitoren rechts unten. Wen die Anzeige der aktuellen Uhrzeit und des Datums stört, der muss nicht komplett die Taskleiste ausblenden. So lasst ihr die Uhrzeit und Datum aus der Windows-Taskleiste verschwinden:

Drückt die Windows -Taste und i . Es öffnen sich die Einstellungen von Windows. Sucht hier nach dem Bereich „Systemsymbole“ und öffnet das Einstellungsmenü. Im neuen Fenster könnt ihr verschiedene Symbole ausblenden lassen. Ganz oben findet ihr die Auswahl „Uhr“. Stellt den Regler auf „Aus“. Damit verschwinden sowohl die Uhrzeit als auch die Angabe des aktuellen Datums aus der Windows-Taskleiste.

Neben der Uhrzeit könnt ihr verschiedene weitere Informationen aus der Taskleiste verschwinden lassen. So könnt ihr hier zum Beispiel auch die Angabe des aktuellen Akku-Stands, das Netzwerk-Symbol oder den Lautsprecher-Button für die Lautstärke entfernen.

Wie geht das bei Windows 11?

In Windows 11 gibt es die Option zum Ausblenden der Uhrzeit und des Datums noch nicht. Eine entsprechende Funktion wurde aber von dem Windows-Experten „PhantomOfEarth“ im Code der Windows 11-Build 25300 entdeckt. Dort gibt es die Einstellungen „Taskleistenuhr ausblenden“ und „Uhrzeit und Datum in der Taskleiste entfernen“. Entsprechende Nachweise zeigt er bei Twitter. Es ist also gut möglich, dass dieses Feature in einem zukünftigen Windows-Update für alle Nutzer freigeschaltet wird.

Wer nicht so lange warten kann, bis die Funktion freigeschaltet wird, kann das Tool „Eleven Clock“ ausprobieren.

Damit kann man verschiedene Einstellungen für die Uhrzeit unter Windows 11 vornehmen. Entfernt man die Haken bei „Datum anzeigen“ und „Uhrzeit anzeigen“, verschwindet die Angabe in der Taskleiste auch unter Windows 11.

