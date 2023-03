Xiaomi entwickelt nicht nur Smartphones, sondern auch viele weitere Produkte. Darunter sind auch Smartwatches, die in Sachen Qualität und Akkulaufzeit sehr hohe Maßstäbe setzen. Um das Portfolio sinnvoll zu erweitern, soll aber jetzt Samsung direkt angegriffen werden.

Xiaomi will erste Smartwatch mit Android bauen

Xiaomi bietet schon seit einigen Jahren Smartwatches an, die einen relativ großen Funktionsumfang besitzen und eine lange Laufzeit bieten. Als Betriebssystem kommt aber eine eigene Software zum Einsatz. Eine nahtlose Verbindung zum Android-Smartphone ist so nur begrenzt möglich. Das soll sich zukünftig mit einer neuen Smartwatch ändern. Laut 9to5Google soll Xiaomi aktuell an einer Smartwatch arbeiten, die mit Wear OS 3.0 läuft. Diese soll weiterhin unter dem Xiaomi-Branding erscheinen und über die Xiaomi-Wear-App eingerichtet werden.

Damit würde Xiaomi in direkte Konkurrenz zu Samsung und der Galaxy-Watch-Serie treten, die mittlerweile auch mit Wear OS läuft und somit perfekt mit Android-Smartphones zusammenarbeiten kann. Samsung hat Google massiv dabei geholfen, Wear OS beliebter zu machen, sodass Xiaomi jetzt vielleicht auch auf den Geschmack gekommen ist und eine eigene Android-Uhr plant. Damit würde Xiaomi vielen Fans einen großen Gefallen tun, die eine Smartwatch mit Wear OS haben wollen, die optimal mit einem Android-Handy von Xiaomi zusammenarbeitet.

Die neueste Xiaomi-Smartwatch im Video vorgestellt:

Akkulaufzeit könnte zum Problem werden

Die Xiaomi Watch S1 Pro erreicht eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen. Eine neue Smartwatch mit Wear OS 3.0 wird diesen Wert auf keinen Fall auch nur annähernd erreichen. Smartwatches von Google oder Samsung erreichen Laufzeiten von ein bis zwei Tagen. Mit Glück sind auch drei Tage drin. Mehr aber auch nicht. Dafür bekommt man dann aber auch einen deutlich größeren Funktionsumfang und eine bessere Smartphone-Integration.

Es wird spannend sein zu sehen, ob Xiaomi einfach nur eine Wear-OS-Uhr baut oder auch mit Gesundheitsfunktionen wie EKG oder Blutdruckmessung punkten möchte. Das ist bei der Galaxy Watch 5 Pro (Test) beispielsweise möglich.