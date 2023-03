Wer opulente Blockbuster liebt, der wird auf der PlayStation fündig! Ob nun God of War Ragnarök, Ratchet & Clank oder aber Horizon Forbidden West – auf Sonys Konsole haben viele bekannte Reihen ihren Anfang genommen. Allerdings war nicht jeder Start von Erfolg gekrönt. Dazu gehört zum Beispiel The Order: 1886.

The Order: 1886 Facts

The Order: 1886 – Spieler wünschen sich ein Comeback

Als The Order: 1886 auf der E3 2013 vorgestellt wurde, haben Spieler weltweit große Augen gemacht. Die filmreife Optik, das düstere Setting und die Action à la Gears of War – der Shooter von Ready at Dawn hatte auf Anhieb gewaltiges Hit-Potenzial.

The Order: 1886 | Official Gameplay Trailer

Beim Release im Jahr 2015 war die Ernüchterung dann aber groß: Die internationale Fachpresse vergab durchwachsene Wertungen (63 Prozent auf Metacritic) und kritisierte vor allem die Schlauch-Level, die kurze Spielzeit und einige Schwächen innerhalb der Story.

Und trotzdem wünschen sich viele PlayStation-Fans eine Fortsetzung!

Wer sich auf YouTube die ersten Trailer ansieht, der wird in den Kommentaren fast ausschließlich positive Reaktionen wiederfinden.

Hier ein paar Auszüge:

„Dieses Spiel ist der Beweis dafür, dass wir Rezensionen und Medien nicht vertrauen dürfen und das Spiel selbst spielen müssen.“ „Ich habe dieses Spiel gespielt und fand es toll! Würde mich über eine Fortsetzung freuen. Lang lebe The Order!“ „Ich wünsche mir eine Fortsetzung zu diesem Spiel. Es hat mich an RE4 erinnert, deshalb war ich auch so überrascht über die negative Resonanz. Das Spiel hat eine wirklich coole Geschichte aufgebaut und es wäre eine Schande, wenn sie nie weitererzählt wird.“

Wie wahrscheinlich ist eine Fortsetzung?

Offenbar ist The Order: 1886 bei vielen Spielern gut gereift und das trotz offensichtlicher Schwächen. Eine Fortsetzung ist nichtsdestotrotz unwahrscheinlich, immerhin hat Sony die Marke recht schnell fallengelassen und Ready at Dawn entwickelt inzwischen nur noch VR-Spiele für Oculus Rift.

Es wäre interessant zu sehen, wie ein theoretischer PC-Port auf Steam performen würde, aber auch das wird vermutlich nur ein Gedankenspiel bleiben.

Was bedauerlich ist, denn die Technik von The Order: 1886 macht auch 2023 noch eine gute Figur. Wirklich zeitlos ist aber vor allem das Setting. Das Konzept als Spezialeinheit in einer alternativen Version des viktorianischen Londons auf Vampire und Werwölfe Jagd zu machen, klingt auch heute noch ziemlich cool.