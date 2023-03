Simulations-Fans können sich auf Steam aktuell ein echtes Highlight stark reduziert schnappen. Das gefeierte Spiel Transport Fever 2 ist derzeit um satte 50 Prozent günstiger und fällt damit auch in den Topseller-Charts auf.

Bereits der erste Eintrag der Transport-Fever-Reihe konnte Simulations-Fans in der Steam-Community für sich gewinnen. Mit Transport Fever 2 legte Publisher Good Shepherd Entertainment 2019 aber noch einmal nach und landete einen weiteren Erfolg, von dem ihr euch jetzt zum Top-Preis selbst überzeugen könnt. Auf Steam ist die Transport-Simulation derzeit um 50 Prozent im Preis reduziert.

Transport Fever 2: Simulation auf Steam um 50 Prozent günstiger

In Transport Fever 2 könnt ihr euer eigenes Infrakstrukturnetz entwerfen und zu Lande sowie auf dem Wasser und in der Luft ausbauen. Mit Zügen, Bussen, LKWs, Schiffen und Flugzeugen könnt ihr Menschen ebenso wie Güter und Waren transportieren und somit den Fortschritt vorantreiben. Außerdem bietet euch das Spiel verschiedene historische Logistik-Herausforderungen, die ihr bewältigen müsst.

Schaut euch hier den Launch-Trailer zu Transport Fever 2 an:

Transport Fever 2 - Launch Trailer

Auf Steam ist Transport Fever 2 ein echter Hit – bei knapp 16.000 abgegebenen Stimmen kommt der Simulator auf eine sehr positive Wertung. Aktuell könnt ihr euch das Spiel für 19,99 Euro statt 39,99 Euro auf Steam sichern. Das Angebot ist noch bis zum 16. März 2023 gültig.

Transport Fever 2 Urban Games

Steam-Charts: Simulations-Hit steigt weit oben ein

In den Steam-Charts kann Transport Fever 2 einen echten Überraschungserfolg feiern und steigt dank des Rabatts direkt auf Rang 3 ein. Davor landen nur noch der gefeierte Survival-Horror Sons of the Forest sowie der kostenlose Shooter-Klassiker Counter-Strike: GO.

Ebenfalls weit oben in der Topseller-Liste findet sich der neue und recht kuriose Genre-Mix Contraband Police – eine Mischung aus Shooter und Simulation, die euch in die Rolle von sowjetischen Grenzpolizisten versetzt.

Die neue Version eines beliebten Sci-Fi-RPGs erlebt auf Steam dagegen ein echtes Release-Desaster:

