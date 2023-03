Im Resident Evil 4 Remake werdet ihr auf der Burg Schränke mit rechteckiger Vertiefung finden, die sich nicht so einfach öffnen lassen. Wo ihr den dafür nötigen seltsamen Quader findet und alle Fundorte solcher Schränke zeigen wir euch an dieser Stelle.

Resident Evil 4 Remake Facts

Seltsamen Quader finden

Für die Schränke mit rechteckiger Vertiefung benötigt ihr einen speziellen Schlüssel. Dieser nennt sich seltsamer Quader und ihr könnt ihn erst im Verlauf von Kapitel 9 finden. Den Schrank mit rechteckiger Vertiefung im Auduenzsaal aus Kapitel 7 könnt ihr also zunächst nicht öffnen.

Sobald ihr während Kapitel 9 in der Waffenkammer gegen die Ritter gekämpft und den Löwenkopf geholt habt, kommt ihr auf dem Rückweg durch einen Gang an einer offensichtlich platzierten Schatztruhe vorbei. In dieser Truhe befindet sich der seltsame Quader, den ihr benötigt.

Die Truhe mit dem seltsamen Quader ist nicht zu übersehen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Den seltsamen Quader könnt ihr bei den Schränken einsetzen, um sie zu öffnen. Er besitzt verschiedene Ausbuchtungen und ihr müsst immer erst den Quader in die richtige Position bringen, damit er in die Rillen des Schranks passt. Das Öffnen der Schränke ist also quasi ein kleines Minispiel.

Alle Schränke mit rechteckiger Vertiefung finden

Es gibt insgesamt fünf Schränke mit rechteckiger Vertiefung, die sich allesamt auf der Burg befinden. Ihr habt Zeit sie zu öffnen, bis ihr in Kapitel 12 die Seilbahn zum Uhrturm betretet. Stellt also sicher, sie bis dahin alle zu öffnen. Später wird der seltsame Quader dann nutzlos und ihr könnt ihn ruhigen Gewissens als Schatz beim Händler für 4.000 Peseten verkaufen.

Schrank im Audienzsaal: Befindet sich in der nordwestlichen Ecke des Audienzsaals. Im Schrank findet ihr den Schatz „Justitia-Statue“.

Fundort und Lösung für Schrank #1 (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schrank in der großen Halle: Befindet sich im Raum mit dem Händler in der großen Halle. Im Schrank findet ihr den Schatz „Schmetterlingslampe“.

Fundort und Lösung für Schrank #2 (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schrank #1 in der Bilbliothek: Befindet sich auf der erhöhten Ebene im Süden der Bibliothek. In diesem Schrank könnt ihr das CQBR-Sturmgewehr finden.

Fundort und Lösung für Schrank #3 (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schrank #2 in der Bilbliothek: Befindet sich nördlich der Bibliothek vor dem Übergang zur großen Halle. Im Schrank findet ihr den Schatz „Goldluchs“.

Fundort und Lösung für Schrank #4 (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schrank im Thronsaal: Könnt ihr erst in Kapitel 12 öffnen. Der Schrank befindet sich im Thronsaal und ihr könnt hier ein weiteres goldenes Ei finden, wenn ihr ihn öffnet.

Fundort und Lösung für Schrank #5 (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wie gut kennst du Resident Evil?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.