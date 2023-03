Talismane sind kleine Glücksbringer im Resident Evil 4 Remake, die ihr an eurem Aktenkoffer befestigen könnt und die diverse Boni mit sich bringen. An dieser Stelle zeigen wir, wie ihr alle 32 Talismane bekommen könnt und eine Liste aller Charms mit ihren Effekten.

Alle Talismane bekommen

Talismane bekommt ihr bei den kleinen Spielzeugmaschinen, die am Eingang zu den verschiedenen Schießständen im Spielverlauf stehen. In Kapitel 3, 9, 11, 14 und 15 kommt ihr jeweils bei einem Händler vorbei, neben dem ein Fahrstuhl zum Schießstand führt. Nach Betreten steht links von euch direkt ein Automat, aus dem ihr Talismane ziehen könnt.

Dafür müsst ihr jeweils drei Jetons einwerfen. Es gibt silberne und goldene Jetons, die ihr euch durch den Abschluss der Herausforderungen am Schießstand verdient. Zusätzlich könnt ihr später in der Story jeweils drei Spinelle für einen goldenen Jeton beim Händler eintauschen.

Beim Automaten neben dem Fahrstuhl bei Schießständen bekommt ihr Talismane (Bildquelle: Screenshot GIGA)

In einem Spieldurchlauf werdet ihr nicht alle Talismane ergattern können. Im New Game Plus könnt ihr sie dann weiter sammeln und zudem erneut die Schießherausforderungen abschließen, um euch weitere Jetons zu verdienen.

Um eure Chancen auf seltenere Talsimane zu erhöhen, könnt ihr die Jetons in verschiedenen Kombinationen in den Automaten werfen. Mehr goldene Jetons erhöhen logischweise die Chance auf bessere Talismane. Folgende Kombinationen sind möglich:

Gold - Gold - Gold (Höchste Chance)

Gold - Gold - Silber

Gold - Silber - Silber

Silber - Silber - Silber (Niedrigste Chance)

Dies bedeutet allerdings nicht automatisch, dass ihr garantiert epische oder legendäre Talismane bekommt, wenn ihr zum Beispiel drei goldene Jetons einwerft. Andersherum können euch drei silberne Jetons auch seltene Talismane bescheren.

Tipp: Welche Talismane ihr bekommt, ist nicht so zufällig, wie man denken würde. Jeder Spieldurchgang hat einen eigenen Loot-Pool, der sich von Beginn bis Ende des Spieldurchgangs nicht mehr ändert. Wenn ihr beispielsweise speichert und dann immer nur drei silberne Jetons einwerft, bekommt ihr immer die gleiche Reihenfolge an Talismanen heraus, wenn ihr es nach Neuladen genauso macht. Auf diese Weise könnt ihr durch speichern und laden herausfinden, welche Jeton-Kombinationen euch die besten Talismane in eurem jeweiligen Spieldurchgang geben.

Talismane ausrüsten

Talismane könnt ihr an jeder Schreibmaschine auswählen und ausrüsten. Wählt an einer Schreibmaschine den Menüpunkt „Koffer anpassen“ aus, um eine Liste all eurer Talismane zu sehen. Beachtet, das ihr bis zu drei Talismane gleichzeitig ausrüsten könnt. Es müssen allerdings unterschiedliche sein. Ihr könnt nicht drei gleiche Talismane ausrüsten, um Effekte zu stapeln. Doppelte Talismane könnt ihr also ruhigen Gewissens beim Händler verkaufen.

Liste und Effekte aller 32 Talismane

In der folgenden Liste seht ihr alle 32 Talismane geordnet nach Seltenheit mit ihren Effekten. Der legendäre Striker-Talisman ist übrigens eine witzige Anspielung auf das Originalspiel von 2005, in dem ihr durch einen Gluitch mit der Striker 8% schneller laufen konntet. Jetzt bekommt ihr diesen Effekt ganz legal im Remake mit diesem Talisman.

Gewöhnlich

Don José: 15% häufiger Herstellbonus auf Pistolenmunition.

Soldat mit Hammer: 20% häufiger Herstellbonus auf Pistolenmunition.

Don Esteban: 15% häufiger Herstellbonus auf Flintenmunition.

Kultist mit Schild: 20% häufiger Herstellbonus auf Flintenmunition.

Don Manuel: 15% häufiger Herstellbonus auf MP-Munition.

Kultist mit Sense: 20% häufiger Herstellbonus auf MP-Munition.

Don Diego: 15% häufiger Herstellbonus auf Gewehrmunition.

Dr. Salvador: 20% häufiger Herstellbonus auf Gewehrmunition.

Maria: 15% häufiger Herstellbonus auf Magnummunition.

Bella-Schwestern: 20% häufiger Herstellbonus auf Magnummunition.

Soldat mit Elektrostab: 15% häufiger Herstellbonus auf Bolzen.

Soldat mit Dynamit: 30% häufiger Herstellbonus auf Minenaufsätze.

Kultist mit Armbrust: 20% häufiger Herstellbonus auf Bolzen.

Kultisten-Anführer: Grünes Kraut stellt 10% mehr Gesundheit wieder her.

Isabel: Vipern stellen 30% mehr Gesundheit wieder her.

Don Pedro: Vipern stellen 40% mehr Gesundheit wieder her.

Selten

Huhn: Eier stellen 100% mehr Gesundheit wieder her.

Forellenbarsch: Forellenbarsche stellen 100% mehr Gesundheit wieder her.

J.J.: Rohstoffe sind 40% günstiger.

Ada Wong: Die Reparatur der Schutzweste ist 30% günstiger.

Leon mit Raketenwerfer: Der Raketenwerfer ist 20% günstiger.

Leon mit Flinte: Der Verkaufswert von Munition steigt um 40%.

Leon mit Pistole: Die Reparatur von Messern ist 30% günstiger.

Die Reparatur von Messern ist 30% günstiger. Luis Sera: Der Verkaufswert von Waffen steigt um 20%.

Episch

Händler: Waffenmodifikationen sind 5% günstiger.

Ashley Graham: Grünes Kraut stellt 50% mehr Gesundheit wieder her.

Illuminados-Wappen: Kritische Nahkampfangriffe sind 20% wahrscheinlicher.

Riesenkäfer: Der Verkaufswert von heilenden Objekten steigt um 100%.

Legendär

Striker: Die Geschwindigkeit beim Rennen steigt um 8%.

Niedlicher Bär: Der Schießpulververbrauch bei der Herstellung sinkt um -1.

Vorbesteller-DLC-Talismane

Grünes Kraut: Grünes Kraut stellt 15% mehr Gesundheit wieder her.

Pistolenmunition: 30% häufiger Herstellbonus auf Pistolenmunition.

