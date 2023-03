Im Resident Evil 4 Remake gibt es mit „Lästige Fabrikbewohner“, „Pelzige Bücherwürmer“ und „Unliebsame Nager“ drei Missionen, in denen ihr Ratten finden und beseitigen müsst. Wir helfen euch bei der Aufgabe als Rattenfänger und zeigen euch alle Fundorte der Nager.

Die Rattenfang-Aufgaben gehören zu den Aufträgen vom Resident Evil 4 Remake, von denen es insgesamt drei verschiedene im Spielverlauf gibt. Im Folgenden geben wir euch Walkthroughs zu jeder dieser Missionen.

Ratten in „Lästige Fabrikbewohner“ finden

Kapitel 2

Diese Mission könnt ihr zu Beginn von Kapitel 2 vor der verlassenen Fabrik direkt neben dem Händler starten. Ihr sollt drei Ratten in der verlassenen Fabrik finden und beseitigen. Als Belohnung erhaltet ihr drei Spinelle.

Fundort der 1. Ratte: In der nordwestlichen Ecke der verlassenen Fabrik.

Fundort der 2. Ratte: Zentral in der Fabrik, nachdem ihr durch eines der Fenster gesprungen seid.

Fundort der 3. Ratte: In der südwestlichen Ecke der Fabrik bei den Brennöfen.

Ratten in „Pelzige Bücherwürmer“ finden

Kapitel 9-10

Diesen Auftrag könnt ihr in der großen Halle der Burg starten. Dort wo ihr Schlangenkopf, Löwenkopf und Ziegenkopf bei der Statue platzieren müsst. Für diese Mission müsst ihr ebenfalls drei Ratten beseitigen und bekommt drei Spinelle für eure Mühe. Beachtet, dass ihr diese Mission erst in Kapitel 10 beenden könnt, da ihr erst dann mit Leon die letzte Ratte in der Bibliothek finden könnt.

Fundort der 1. Ratte: Diese Ratte befindet sich im Gang nach der Waffenkammer im Erdgeschoss der großen Halle.

Fundort der 2. Ratte: Im Eingangsbereich des Speisesaals.

Fundort der 3. Ratte: Im Gang, der zur Bibliothek führt und von Tiertrophäen gesäumt ist.

Ratten in „Unliebsame Nager“ finden

Kapitel 14

Diesen Auftrag könnt ihr im Händlerraum zwischen Abfallbeseitigung und Frachtdepot starten. Dieses Mal müsst ihr sogar vier Ratten finden und töten und bekommt dafür drei Spinelle als Belohnung.

Fundort der 1. Ratte: Direkt zu Beginn der Abfallbeseitigung.

Fundort der 2. Ratte: Im Bereich nach der Brücke, die Ashley für euch herunterlässt.

Fundort der 3. und 4. Ratte: Die letzten beiden Ratten befinden sich im selben Bereich am Ende der Abfallbeseitigung.

