Für den Auftrag „Juwelendieb“ im Resident Evil 4 Remake müsst ihr einen zerkratzten Smaragd finden und verkaufen, den eine Krähe stibitzt hat. An dieser Stellen zeigen wir euch die Lösung für diese Mission und den Fundort des zerkratzten Smaragds.

„Juwelendieb“ starten

Diese Nebenmission könnt ihr erst in Kapitel 12 starten, wenn ihr wieder nördlich des Ballsaals in der Burg seid. Vor dem Raum mit dem Händler findet ihr den blauen Auftragszettel mit dem Auftrag „Juwelendieb“.

Im folgenden Video zeigen wir euch schnell und kompakt die Lösung von „Juwelendieb“:

Für den Auftrag müsst ihr gestohlenes Schmuckstück von einer Krähe zurückholen, die ihn zu ihrem Nest gebracht hat.

Zerkratzten Smaragd finden und verkaufen

Als Auftragsgebiet wird auf dem Zettel der Burghof genannt. Begebt euch also zurück Richtung Westen über die große Halle bis zum Burghof. Zentral auf dem Hof sitzt eine Krähe auf dem Torbogen über der Treppe.

Beim Juwelendieb handelt es sich um diese Krähe, die auf dem Torbogen im Burghof sitzt (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Lauft ihr in den Hof hinunter, wird die Krähe losfliegen und den Burghof über den Ausgang im Westen verlassen. Sie biegt daraufhin Richtung Norden ab rechts vorbei am Brunnen bis in die Gasse rechts vom Händler.

Schaut hier nach oben und ihr werdet das Nest der Krähe entdecken, das ihr mit einer beliebigen Waffe abschießen könnt. Daraufhin wird der zerkratzte Smaragd hinunterfallen und ihr könnt ihn einsammeln.

Folgt der Krähe zu ihrem Nest nordwestlich vom Burghof und schießt es mit eurer Waffe hinunter, um den Smaragd zu finden (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Um den Auftrag abzuschließen, müsst ihr jetzt nur noch zum Händler gehen und den Smaragd verkaufen. Für den Edelstein gibt er euch 5.000 Peseten und ihr bekommt zudem drei Spinelle als Abschlussbelohnung.

