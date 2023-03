Derzeit sorgt ein mittlerweile acht Jahre altes RPG in den PlayStation-Charts für Furore. Fallout 4 ist in der Game-of-the-Year-Edition bereits für 10 Euro zu haben und landet damit wieder in der Bestseller-Liste.

Fallout Facts

Als Fallout 4 2015 erschien, eroberte Bethesdas RPG die Community im Sturm und sahnte jede Menge Auszeichnungen ab. 8 Jahre nach dem Release ist das Spiel auf der PS4 und PS5 immer noch äußerst beliebt und kann sich dank eines Rabatts von 75 Prozent sogar wieder in den PlayStation-Charts etablieren.

Fallout 4 jetzt im PlayStation-Store stark reduziert

In Fallout 4 lässt euch Bethesda erneut die Postapokalypse erkunden – ihr könnt euren eigenen Charakter erstellen, aus dem Atombunker in die verstrahlte Welt hinausführen und euch dort auf die Suche nach eurem verschollenen Sohn Shaun begeben. Zum ersten Mal in der Fallout-Serie könnt ihr eure eigene Siedlung errichten und ausbauen, während ihr euch in den Ruinen von Bosten ebenfalls gegen diverse Mutanten wehren und euch mit verschiedenen Gruppierungen auseinandersetzen müsst.

Schaut euch hier den Launch-Trailer zu Fallout 4 an:

Fallout_4-Launch-Trailer-deutsch.mp4

Die Game-of-the-Year-Edition von Fallout 4 enthält neben dem Basis-Spiel auch noch alle sechs verfügbaren DLCs. Im PlayStation-Store ist das RPG aktuell um 75 Prozent reduziert. Ihr könnt euch den PS4-Hit jetzt für 9,99 Euro statt 39,99 Euro sichern – das Angebot ist noch bis zum 30. März 2023 gültig.

PlayStation-Charts: PS4- und PS5-Hits mit massiven Rabatten

Fallout 4 schafft es mit seinem Rabatt aktuell auf Rang 11 der PlayStation-Charts. Während dies für das 8 Jahre alte RPG eine mehr als respektable Platzierung ist, finden sich in den Top 10 weitere stark reduzierte Spiele. So schnappt sich beispielsweise das Sci-Fi-Spiel No Man’s Sky Platz 9, während Shadow of the Tomb Raider, Crash Team Racing Nitro-Fueled und Marvel’s Spider-Man unter den beliebtesten fünf Spielen landen.

Die PS5-Community kann sich nicht nur über Rabatte freuen – ein Racing-Hit sorgt jetzt mit einem Grafik-Update für Begeisterung:

