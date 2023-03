Diablo 4 zählt dieses Jahr zu den meistgehypten Releases und Fans haben das Fantasy-RPG in der Open Beta bereits ausgiebig getestet. Dabei ist vielen aufgefallen, dass ein nützliches Feature fehlt – doch der Entwickler hat eine Erklärung dafür.

Um sich in der düsteren Fantasy-Welt von Diablo 4 nicht zu verlieren, müssen Spieler auf eine Karte zurückgreifen – beim Zocken ist eine Mini-Map immer in der rechten oberen Ecke verfügbar. Eine Overlay-Karte wie in Diablo 2 gibt es dagegen nicht. Fans vermissen das praktische Feature, doch Game Director Joe Shely hat dafür einen guten Grund.

Diablo 4: Blizzard bevorzugt Mini-Map

In dem RPG-Klassiker Diablo 2 war es möglich, auf Knopfdruck eine transparente Karte aufzurufen, die sich über den Spielbildschirm gelegt hat und auch während des Spielens ohne zu pausieren verfügbar war. In Diablo 4 wird es dies nicht geben, wie Shely nun bekräftigt hat. Stattdessen haben Spieler zwei Map-Optionen: Die Mini-Map am oberen rechten Bildschirmrand zeigt konstant an, wo sich Spieler befinden und für einen umfangreicheren Überblick kann eine Karte im Menü aufgerufen werden.

In einem Interview hat Shely nun genauer erklärt, warum das Overlay-Feature fehlt. Die transparente Karte würde zu sehr vom Spielgeschehen ablenken und sei deswegen vom Entwickler-Team verworfen worden. Dafür solle die Mini-Map so optimal wie möglich implementiert werden und Spielern die notwendigen Informationen auf einen Blick liefern. (Quelle: GamePro)

Schaut euch hier den offiziellen Release-Date-Trailer zu Diablo 4 an:

Diablo IV - Official Release Date Trailer | PS5 & PS4 Games

Diablo-Fans sehnen sich nach alter Map-Ansicht

Online haben sich viele Fans bereits für die Vorteile der alten Overlay-Map ausgesprochen – nach den Aussagen von Shely muss sich die Community aber wohl mit der neuen Mini-Map abfinden. Immerhin ist diese Umstellung nicht komplett neu, denn bereits in Diablo 3 hatte sich Blizzard von dem Feature getrennt. Auf Reddit wünschen sich einige Spieler aber wenigstens, dass sie in Diablo 4 aus der Mini-Map herauszoomen können – daran könnten die Entwickler auf jeden Fall noch feilen. (Quelle: Reddit)

Diablo-Fans haben außerdem noch einen weiteren Kritikpunkt – PS5- und Xbox-Spieler müssen bei dem RPG nämlich obendrauf zahlen:

