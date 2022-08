Der finanzielle Erfolg von Diablo Immortal wirft die Frage auf, wie es mit dem Franchise weitergeht. Die Pay-to-Win-Mechanik lohnt sich offensichtlich finanziell für Blizzard. Neue Informationen der Entwickler sollen jetzt klarstellen, dass mit Diablo 4 aber fast alles anders wird.

Diablo 4: Blizzard spricht über Ingame-Shop

Leider wissen wir immer noch nicht, wann Diablo 4 genau erscheinen wird. Blizzard zeigt in seinen regelmäßigen Updates allerdings immer wieder, dass fleißig an dem heiß erwarteten RPG gearbeitet wird. Jetzt gehen die Entwickler einen Schritt weiter und erklären genau, was nach dem Release passieren soll. Dabei wird auch die große Pay-to-Win-Sorge der Fans angesprochen.

Laut den Entwicklern bei Blizzard wird Diablo 4 einen Shop haben. Spieler sollen dort aber niemals das Gefühl haben, dass sie etwas kaufen müssen. Darüber hinaus soll unmissverständlich klar sein, was Spieler für ihr Geld bekommen. Potenziell unangenehme Überraschungen wie Lootboxen scheinen damit ausgeschlossen zu sein. Blizzard macht hier auch noch einmal klar, dass kein Item im Shop das Gameplay entweder direkt oder indirekt beeinflussen wird. Die kosmetischen Items im Shop sollen auch nicht generell besser aussehen als die, die im normalen Spiel erbeutet werden können.

Darüber, was Spieler von Pay-to-Win halten, hatte sich Blizzard zuvor bereits Feedback eingeholt. Das scheint gewirkt zu haben.

Was steckt im Season Pass von Diablo 4?

Wenn ihr Blizzard neben dem Kaufpreis von Diablo 4 aber mehr Geld geben wollt, könnt ihr außerdem einen Season Pass kaufen. Hier könnt ihr beim Zocken zusätzliche Belohnungen freischalten. Der Season Pass ist dabei aufgeteilt in eine Gratis-Version und eine Premium-Version, für die ihr echtes Geld zahlen müsst. Zu den Belohnungen gehören exklusive kosmetische Anpassungen und auch XP-Booster.

Hier könnt ihr euch den Gameplay-Trailer für Diablo 4 ansehen:

Diablo 4 - Gameplay Trailer

Letztere sollen aber auf die Gratis-Version beschränkt sein, da sie das Gameplay beeinflussen. Zwar lassen sich Ränge im Season Pass auch mit Geld freischalten, die XP-Booster sollen davon allerdings ausgenommen sein. Auch nach dem Release von Diablo 4 soll das Spiel mit neuen Inhalten wie Items, und Quest-Reihen versorgt werden. Zusätzlich soll es Balance-Änderungen und Events geben, die für eine kurze Zeit im Spiel verfügbar sein werden (Quelle: Blizzard).