Da Diablo Immortal vor Mikrotransaktionen nur so überläuft, machen sich viele Fans natürlich Sorgen, dass auch Diablo 4 nicht verschont bleiben wird. Mithilfe einer Umfrage wendet sich Blizzard jetzt an die Spieler selbst und fragt sie nach ihrer Meinung.

Mehr als zehn Jahre nach dem Release von Diablo 3 kommen jetzt endlich mehr und mehr Infos zu Diablo 4 ans Tageslicht. Dabei wird auch klar, dass der lang ersehnte RPG-Nachfolger von Mikrotransaktionen nicht verschont bleiben wird.

Im Diablo 4-Subreddit teilt ein Fan jetzt sogar eine Umfrage, die einige Infos zu den verschiedenen Editionen, bestimmten Vorbestellerboni und auch kosmetischen Anpassungen enthält. Leider könnt ihr nicht einfach mitmachen. Blizzard hat die Umfrage wohl nur an bestimmte Spieler geschickt.

Mit der Umfrage will Blizzard herausfinden, wie viel Geld die Spieler für bestimmte Zusatzinhalte bezahlen würden. Eine Edition des Spiels könnte also beispielsweise ein Reittier und Rüstungsskins für die fünf Klassen beinhalten. Zusätzlich dazu spricht die Umfrage auch von einem Battle Pass mit kosmetischen Belohnungen und einem Frühzugang von bis zu sieben Tagen. Besonders interessant: Es wird eine Ingame-Währung namens Platin geben, mit der kosmetische Gegenstände im Shop gekauft werden können.

Hier könnt ihr euch Gameplay zu Diablo 4 ansehen:

Wird Diablo 4 ein neues Diablo Immortal?

Auch wenn die Umfrage bereits auf einige Mikrotransaktionen schließen lässt, müssen Fans nicht direkt ein zweites Diablo Immortal befürchten. Immerhin macht die Umfrage auch klar, dass die angebotenen Gegenstände rein kosmetisch sein werden und damit keinen Einfluss auf das Gameplay haben werden.

Auch bei den Preisen handelt es sich voraussichtlich nur um Platzhalter, mit denen Blizzard abschätzen will, wofür Spieler bereit wären, mehr Geld auszugeben. Letztendlich können wir also nur abwarten und schauen, ob den Entwicklern der Drahtseilakt rund um die richtige Menge an Mikrotransaktionen diesmal gelingt.