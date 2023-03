Nur noch wenige Monate, bevor ihr in die Geschichte von Diablo 4 eintauchen könnt. Ihr könnt allerdings schon jetzt einen Blick auf das Endgame werfen, denn es wurden 36 Minuten Videomaterial aus dem Spiel geleakt.

Diablo 4: Leak zeigt, worauf ihr euch im Endgame freuen könnt

Blizzard arbeitet derzeit auf Hochtouren an der Fertigstellung von Diablo 4. Dass es noch an Arbeit bedarf, erkennt man spätestens an dem Bildmaterial, das geleakt wurde. Dieses zeigt offensichtlich eine frühe Version des Spiels mit einigen unfertigen Bereichen, doch es erlaubt einen ersten Eindruck vom Spieler-Interface, von Attacken und der Bewegung im Spiel.

Während die meisten Texte im Video auf Chinesisch gehalten sind, gibt es hier und da englische Textschnipsel, die es einfacher machen, etwas über die möglichen Zauber und Angriffe, wie beispielsweise den „Death Bash“, zu erfahren. Wie erwartet ist das Spiel natürlich dunkel und mysteriös gehalten, doch man kann erkennen, dass die Entwickler mit viel Liebe zum Detail gearbeitet haben.

Das Gameplay stammt übrigens von einem High-Level-Charakter im Endgame, was man an der eingeklammerten Zahl „95“ oben in der rechten Ecke erkennen kann.

Diablo 4 wurde bereits 2019 mit einem Teaser angekündigt:

Werft selbst einen Blick in Diablo 4

Wenn ihr selbst einen Blick in das Spiel werfen möchtet, könnt ihr das bereits ab heute Abend tun. Solltet ihr Diablo 4 vorbestellt haben oder euch das Spiel noch in den kommenden Stunden sichern, erhaltet ihr bereits bis zum 19. März 2023 Zugang zur offenen Beta. Am Wochenende darauf, vom 24. bis zum 26. März 2023, können sich alle Fans im Spiel umsehen, ganz unabhängig vom Vorbesteller-Status. Weitere Details haben wir für euch in unserem Übersichtsartikel zusammengefasst.

Diablo 4 könnt ihr euch beispielsweise über Amazon sichern:

Diablo 4 erscheint voraussichtlich am 6. Juni 2023 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S.

