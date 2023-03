Im PlayStation Store könnt ihr euch aktuell einen echten Mega-Deal sichern, der vielen Spielern vermutlich gar nicht auffällt. Wir erklären euch, was es mit der sogenannten „Darksiders 3 Blades & Whip Edition“ auf sich hat und warum diese Edition ein Muss für Zelda- und God-of-War-Fans ist.

Darksiders 3 Facts

Schnappt euch die Darksiders-Saga zum Top-Preis

Auch wenn der ganz große Erfolg ausblieb, die Darksiders-Spiele sind beliebt und verdammt gut! Besonders die ersten beiden Spiele genießen durchaus Kultstatus. Das liegt vor allem an der gelungenen Mischung aus Zelda und God of War, verpackt in ein biblisches Kriegsszenario.

Wer die Spiele bisher ignoriert hat, der sollte sich das folgende Angebot näher anschauen! Und zwar könnt ihr euch im PlayStation Store aktuell die „Darksiders 3 Blades & Whip Edition“ für schmale 11,99 Euro sichern. Regulär kostet die Collection stolze 79,99 Euro.

Darksiders 3 - Release Trailer

Und falls ihr jetzt denkt „Ja, okay. Aber ich würde lieber die ersten beiden Teile spielen.“, dann seid unbesorgt! Denn auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, die Edition enthält nicht nur den dritten Ableger mit allen DLCs, sondern auch die Darksiders Warmastered Edition und die Darksiders 2 Deathinitive Edition.

Ihr zahlt also effektiv vier Euro pro Game! Ein Top-Angebot für drei grandiose Spiele.

Nur auf das Spin-Off Darksiders: Genesis müsst ihr verzichten! Aber hey, auch dieses Spiel befindet sich gerade im PlayStation-Sale und kostet 7,99 Euro anstatt 39,99 Euro. Falls ihr Abonnenten von PS Plus Extra seid, dann könnt ihr Genesis aber auch „kostenlos“ spielen.

Was zeichnet die Darksiders-Reihe aus?

In den Darksiders-Spielen schlüpft ihr in die Rollen der apokalyptischen Reiter und bereist eine Welt nach dem Armageddon. Von der Menschheit ist nichts mehr übrig, stattdessen trefft ihr auf Engel und Dämonen, die euch feindlich gesinnt sind.

Was dann folgt, lässt sich wie bereits erwähnt als ein wilder Mix aus The Legend of Zelda und den God-of-War-Spielen beschreiben.

Ihr kämpft und rätselt euch durch Dungeons und könnt eine weitläufige Spielwelt erkunden! Dabei bestechen die Games vor allem durch ein geniales Comic-Design, fette Boss-Fights und eine spannende Geschichte über das Ende der Welt.

