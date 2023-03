Am 12. Mai erscheint The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom für die Switch. Dann können sich Nintendo-Fans erneut in einer gigantischen Spielwelt austoben. Im Vorfeld wurde aber auch bekannt, dass das neue Zelda-Spiel 70 Euro kosten wird. Das zog einige Kritik nach sich. Nintendo hat sich nun dazu geäußert.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 Facts

Nicht nur Zelda: 70 Euro ist der neue Standard bei Spielen

Videospiele werden immer größer und aufwändiger! Das hat Auswirkungen auf die Kosten. Daher haben Publisher wie Sony und Microsoft damit begonnen, die Preise für ihre Spiele anzuheben – 69,99 Euro oder sogar 79,99 Euro sind der neue Standard für Blockbuster-Games wie God of War Ragnarök.

Auch Nintendo zieht jetzt nach und verkauft das kommende Switch-Spiel The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom offiziell für 69,99 Euro.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - [Nintendo Switch] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.03.2023 15:34 Uhr

Das hat für einigen Unmut bei den Fans gesorgt, die sich auf Twitter und Reddit lautstark über die Preiserhöhung ausgelassen haben.

Doug Bowser, der US-amerikanische Boss von Nintendo, kann die Kritik aber nicht nachvollziehen. Seiner Meinung nach sind die knapp 70 Euro absolut gerechtfertigt.

„Ich denke, die Fans werden feststellen, dass (Tears of the Kingdom) ein unglaublich umfassendes, tiefgreifendes Erlebnis ist. Der Preis spiegelt die Art von Erfahrung wider, die die Fans erwarten können, wenn es darum geht, dieses spezielle Game zu spielen.“ (Quelle: AP News)

Oder anders formuliert: Ein Game wie Tears of the Kingdom bietet den Spielern eine Erfahrung, die nicht vergleichbar mit einem 60-Euro-Spiel ist.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Reveal-Trailer

Nintendo entscheidet von Spiel zu Spiel

Darüber hinaus hält Bowser in dem Interview mit AP News fest, dass nicht jedes zukünftige Switch-Spiel automatisch 70 Euro kosten wird. Vielmehr entscheidet Nintendo von Spiel zu Spiel, ob der höhere Preis gerechtfertigt ist oder eben nicht.

So oder so. Die Erwartungen an The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sind gewaltig! Der direkte Vorgänger Breath of the Wild hat sich nicht nur hervorragend verkauft, sondern gehört auch zu bestbewerteten Videospielen aller Zeiten (Quelle: Metacritic).